Ông Trump cho rằng Hồ phản chiếu bị phá hoại

Ông cho rằng công trình gặp "những vấn đề nghiêm trọng" do hành vi phá hoại.



"Cảnh sát Công viên Mỹ đã bắt nhiều cá nhân có hành vi phá hoại Hồ phản chiếu tuyệt đẹp của đất nước chúng tôi", ông Trump viết, đồng thời cho rằng đây là những tội nghiêm trọng liên quan phá hoại di tích quốc gia. Ông chủ Nhà Trắng cáo buộc có người đổ hóa chất ăn mòn xuống hồ và tìm cách làm hư hại bề mặt bên trong công trình, song không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Lực lượng chức năng làm sạch tảo khỏi Hồ phản chiếu ẢNH: AP

Trước đó, ông Trump ra lệnh tân trang Hồ phản chiếu để biến mặt nước thành màu xanh "quốc kỳ Mỹ" trước lễ kỷ niệm 250 năm quốc khánh. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi cải tạo hoàn tất, hồ xuất hiện tình trạng tảo nở hoa, nước chuyển xanh đục và các mảng sơn dưới đáy bị bong tróc, theo AP.

Bên cạnh đó, dự án này gây tranh cãi về một số vấn đề đấu thầu. Nhân viên Cục Công viên quốc gia Mỹ đã dùng vợt vớt rác và bổ sung hydrogen peroxide để xử lý nước.

Theo tờ The Washington Post, một trong những người bị bắt là ông David Hearn - cựu vận động viên chèo thuyền từng 3 lần dự Olympic. Ông Hearn nói mình chỉ ghé qua hồ để xem chuyện gì đang xảy ra và chạm vào một mảng lót màu xanh bị bong một phần. Ông Hearn khẳng định mình không phá hoại hay làm hư hại công trình.