Houthi tuyên bố đã tấn công Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út

Người phát ngôn quân sự Yahya Saree của Houthi ngày 27.10 viết trên mạng xã hội X rằng lực lượng này đã tấn công nhà máy lọc dầu Ras Tanura của Ả Rập Xê Út bằng tên lửa đạn đạo, gây ra đám cháy lớn.

Cư dân tại thành phố Al Khobar gần đó nói với AFP rằng đã nghe nhiều tiếng nổ vào lúc bình minh và nhận được tin nhắn cảnh báo.

Lực lượng ủng hộ Houthi tại Sanaa (Yemen) ẢNH: REUTERS

Tổ hợp Ras Tanura nằm dọc theo bờ biển vịnh Ba Tư phía đông của Ả Rập Xê Út, là nơi đặt một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Trung Đông và là trụ cột quan trọng của ngành năng lượng quốc gia này.

Tổ hợp đạt công suất xử lý 550.000 thùng dầu mỗi ngày. Nơi đây liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công từ phía Iran, trong đó có một đợt tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào đầu tháng 3 khiến nhà máy phải tạm thời dừng hoạt động một phần.

Cũng trong thông báo, ông Saree nói Houthi đã tấn công 2 máy bay vận tải quân sự, một chiếc ở sân bay Najran và chiếc còn lại tại căn cứ không quân King Khalid ở Khamis Mushait. Ngoài ra, ông Saree tuyên bố Houthi đã tấn công Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê Út tại thủ đô Riyadh.

Ả Rập Xê Út chưa bình luận về những tuyên bố trên. Trước đó, liên quân chống Houthi do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thông báo đã ngăn chặn và phá hủy 2 quả tên lửa đạn đạo được phóng về phía Riyadh.

Ả Rập Xê Út đã hứng chịu nhiều tuần tấn công từ lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn nhằm vào các mỏ dầu và các địa điểm dân sự, bao gồm cả sân bay quốc tế Riyadh.

Ả Rập Xê Út, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ gần đây ký thỏa thuận phòng thủ tập thể Mecca, tương tự như hiệp ước của NATO. Tuy nhiên, hai nước còn lại chưa công bố đòn tấn công nào nhằm vào Houthi trong thời gian lực lượng này xung đột với Ả Rập Xê Út.

Trong khi đó, quốc hội Ai Cập ngày 26.10 thông qua đề nghị của Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi về việc hỗ trợ quân sự cho Ả Rập Xê Út nhằm mục đích phòng thủ.

Ông Mohammed Ali al-Houthi, thành viên bộ máy chính trị của Houthi, tuyên bố lực lượng này không e sợ bất kỳ liên quân nào. Bên cạnh đó, ông cho rằng quyết định của Ai Cập tương đương với lời tuyên bố chiến tranh.