Cuộc tấn công của Houthi tác động kinh tế Ả Rập Xê Út như thế nào?

Lực lượng Houthi đã gia tăng các cuộc tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út trong những tuần gần đây, đánh vào các cơ sở dầu mỏ, sân bay cùng nhiều mục tiêu khác, trong bối cảnh cuộc nội chiến tại Yemen vốn từng tạm lắng đã tái bùng phát.

Một khu vực ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út vào ngày 11.10 Ảnh: AFP

Là quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới, Ả Rập Xê Út đang đối mặt với tình trạng các lô hàng dầu thô bị cản trở do Iran phong tỏa eo biển Hormuz, cũng như Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với nước này.

Tuy nhiên, ông Jihad Azour, Giám đốc khu vực của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) nhận định với AFP rằng các lô hàng vẫn tiếp tục được vận chuyển bất chấp các xung đột đang diễn ra.

Ông Azour nhận định, nhờ có nhu cầu nội địa mạnh mẽ cùng khu vực công vững chắc, tác động từ các cuộc tấn công của Houthi đối với nền kinh tế Ả Rập Xê Út vẫn ở mức hạn chế.

Dù vậy, IMF dự báo nền kinh tế nước này sẽ suy giảm 3,3% trong năm nay, do chịu ảnh hưởng từ cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran, bắt đầu từ cuối tháng 2.

Trong báo cáo khu vực công bố hôm 22.10, IMF đánh giá tất cả các quốc gia vùng Vịnh, ngoại trừ Oman, đều ghi nhận sự sụt giảm trong sản lượng khai thác hydrocarbon. Xét trên tổng thể, nền kinh tế khu vực này được dự báo sẽ suy giảm 4,8% vào năm 2026.

Bất chấp triển vọng ảm đạm hiện nay, IMF vẫn kỳ vọng nền kinh tế khu vực này sẽ phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng khoảng 9,1% trong năm tới. Tuy nhiên, dự báo này vẫn đi kèm với nhiều bất ổn sâu sắc trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp diễn và các nỗ lực ngoại giao giữa Washington và Tehran đang rơi vào bế tắc.

Hôm 22.10, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đe dọa sẽ mở rộng xung đột nếu quân đội Mỹ tiếp tục hộ tống tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Bên cạnh đó, truyền thông Mỹ và quốc tế đưa tin Mỹ cùng Israel đang chuẩn bị một đợt tấn công mới nhắm vào Iran, có khả năng diễn ra sau cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ vào ngày 3.11.

Ông Azour cảnh báo rằng nếu giao tranh tái diễn và gây thêm thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, cái giá phải trả sẽ còn cao hơn nữa.