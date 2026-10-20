Anh sẽ triển khai chiến đấu cơ để bảo vệ Ả Rập Xê Út

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting nhấn mạnh trong một tuyên bố: "Những cuộc tấn công liên tiếp của Houthi nhắm vào Ả Rập Xê Út - một đồng minh của chúng ta - là hành động đáng lên án. Đặc biệt, việc nhắm mục tiêu vào sân bay tại Riyadh cho thấy mức độ leo thang căng thẳng mà Houthi đang cố tình tạo ra trong khu vực".

"Đó là lý do hôm nay tôi đã phê duyệt việc tăng cường hỗ trợ quân sự từ phía Anh. Các máy bay Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ phòng không để bảo vệ không phận Ả Rập Xê Út trước các thiết bị bay không người lái và tên lửa", ông Streeting nhấn mạnh.

Một chiến đấu cơ Typhoon của Anh Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Anh khẳng định các máy bay chiến đấu Typhoon chỉ đóng vai trò phòng thủ và sẽ không thực hiện các đợt tấn công vào Houthi. Ngoài ra, Anh cũng sẽ triển khai một máy bay vận tải Atlas A400M cùng các cố vấn quân sự. Động thái này mở rộng gói hỗ trợ từng được công bố vào tháng 9, vốn bao gồm một máy bay tiếp nhiên liệu trên không RAF Voyager nhưng chưa có máy bay chiến đấu.

Sự hỗ trợ bổ sung này được đưa ra sau yêu cầu từ chính phủ Ả Rập Xê Út. Theo phía Anh, các cuộc tấn công của Houthi đang đe dọa sự ổn định trong khu vực, đồng thời có nguy cơ làm gián đoạn nguồn cung năng lượng và các tuyến đường thương mại.

Các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và hạ tầng khác của Ả Rập Xê Út đã gia tăng trong những tuần gần đây, trong bối cảnh xung đột tại Yemen ngày càng trở nên căng thẳng.

Sân bay quốc tế tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út đã trở thành mục tiêu của 20 cuộc tấn công kể từ đầu tháng 10 đến nay. Trong đó có một vụ tấn công vào ngày 10.10 đã khiến 13 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương.