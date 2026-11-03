Ông Trump tuyên bố sẽ ngừng viện trợ quân sự 4 tỉ USD cho Israel

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Đài Fox News ngày 3.11, giữa lúc cử tri Mỹ bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Donald Trump cho biết ông và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đạt thỏa thuận từ vài tháng trước về việc ngừng khoản viện trợ của Mỹ cho Israel kể từ năm 2027.

"Chúng tôi cấp cho Israel 4 tỉ USD mỗi năm gồm thiết bị quân sự và tiền mặt, thế nhưng họ không cần nữa. Họ thấy ổn vì họ đã trở thành quốc gia rất thành công, do đó việc viện trợ thêm sẽ chỉ lãng phí”, ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại bang Florida (Mỹ) tháng 12.2025 ẢNH: AP

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, chính ông Netanyahu đã chủ động đề xuất việc ngừng nhận viện trợ quân sự từ Washington và hai bên đã thảo luận trong những năm qua. Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định Mỹ vẫn tiếp tục bán vũ khí và sẵn sàng hỗ trợ nếu Israel cần giúp đỡ.

Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Báo The Times of Israel chỉ ra tuyên bố của ông Trump có điểm chưa hợp lý. Theo đó, biên bản ghi nhớ kéo dài 10 năm về hỗ trợ quân sự giữa hai nước - cung cấp cho Israel 3,8 tỉ USD mỗi năm kèm điều kiện phần lớn ngân sách phải được dùng để mua vũ khí sản xuất tại Mỹ - đến tháng 9.2028 mới hết hạn. Ông Netanyahu từng nhiều lần đề cập việc ngừng nhận viện trợ quân sự Mỹ nhưng theo lộ trình giảm dần chứ không phải chấm dứt hoàn toàn cùng lúc như tuyên bố mới đây của ông Trump.

Israel là quốc gia mà Mỹ chi nhiều tiền nhất cho viện trợ quân sự, theo The Times of Israel. Hãng AP dẫn nghiên cứu được công bố năm 2025 chỉ ra chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Donald Trump đã viện trợ quân sự ít nhất 21,7 tỉ USD cho Israel từ khi xung đột ở Dải Gaza bùng phát hồi tháng 10.2023.