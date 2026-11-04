Ấn Độ giải cứu tàu cá Iran bị cướp ngoài khơi Somalia

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh ngày 3.11 cho biết chiến dịch giải cứu tàu cá Azini của Iran đã hoàn tất hôm 2.11 tại biển Ả Rập, cách thành phố Mumbai (Ấn Độ) hơn 3.000 km, theo AP.

Theo một quan chức thuộc Lực lượng cảnh sát hàng hải Puntland, lực lượng Ấn Độ đã tước vũ khí của 12 nghi phạm cướp biển Somalia, thu giữ điện thoại di động rồi thả họ. Sau đó, nhóm nghi phạm cùng 2 nhân viên an ninh người Somalia lên bờ tại Bandar Bayla (đông bắc Somalia).

Quan chức này cho biết 3 người trên bờ bị thương nhẹ, nhưng không xác định được họ là nghi phạm cướp biển hay nhân viên an ninh, cũng như nguyên nhân gây thương tích.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo chiến dịch kết thúc mà không có thương vong hay người bị thương. Tuy nhiên, bộ này không làm rõ thông tin trên áp dụng với toàn bộ những người có mặt trên tàu hay chỉ các thành viên thủy thủ đoàn được giải cứu. Hiện cũng chưa rõ các thành viên thủy thủ đoàn còn ở lại tàu Azini hay đã được đưa đến địa điểm khác.

Hải quân Ấn Độ đã chặn bắt một tàu đánh cá bị cướp biển chiếm đoạt ngoài khơi Somalia ẢNH: HẢI QUÂN ẤN ĐỘ

Chiến dịch này có sự tham gia của 1 tàu chiến, 1 máy bay giám sát hàng hải và các biệt kích hải quân. Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết thêm 1 máy bay vận tải C-17 của Không quân nước này đã thả thêm biệt kích từ trên không để hỗ trợ chiến dịch.

Trước đó, tàu Azini bị cướp biển Somalia tấn công ngày 29.10 tại vùng biển giữa thị trấn Bandar Bayla và Hafun (đông bắc Somalia). Một sĩ quan thuộc Lực lượng cảnh sát hàng hải Puntland ngày 1.11 cho biết trên tàu có 21 thành viên thủy thủ đoàn người Iran và 2 nhân viên an ninh người Somalia. Tuy nhiên, số lượng thủy thủ đoàn được giải cứu hiện vẫn chưa được xác định, khiến sự chênh lệch giữa thông tin ban đầu và kết quả chiến dịch chưa được làm rõ.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết lực lượng nước này đã theo dõi tàu Azini cả trên biển lẫn trên không trước khi tiến hành chiến dịch. Trước đó, giới chức lo ngại cướp biển có thể sử dụng con tàu làm "tàu mẹ" để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại.

Theo giới chức Puntland, chính quyền khu vực chỉ biết về chiến dịch giải cứu sau khi hoạt động này đã hoàn tất.