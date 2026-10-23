Pháp họp siết kiểm soát biểu tình

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 22.10 tuyên bố chính phủ sẽ cấm các cuộc biểu tình “bất hợp pháp” trong những ngày tới, nhưng sẽ tạo điều kiện cho các cuộc tuần hành do những tổ chức như công đoàn tổ chức, theo Reuters.

Tuyên bố trên được ông Macron đưa ra sau cuộc họp với các quan chức tình báo và bộ trưởng cấp cao nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng biểu tình ở nước này.

Tổng thống Pháp cho biết các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ trung tâm thành phố, các doanh nghiệp và các tòa nhà công cộng, đồng thời nói thêm: “Các quy định rất đơn giản và tôi nghĩ chúng rất hợp lí. Khuyến nghị chung là không nên có các cuộc biểu tình trong những ngày tới”, ông Macron nói.

Tại đây, ông cũng cáo buộc các nhóm cực tả đã “kích động” tình hình, đồng thời lên án những đối tượng phá hoại liên quan đến các vụ bạo loạn và cướp bóc trên khắp nước Pháp hồi tuần trước.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì cuộc họp khẩn cấp liên bộ tại Điện Elysee, Paris ngày 18.10 ẢNH: REUTERS

Trong bối cảnh tình trạng bất ổn lan rộng tại một số thành phố của Pháp, ông Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất khuất (LFI), đang đối mặt với sự chỉ trích từ các đối thủ chính trị.

Trước đó, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 20.10 cũng chỉ trích đảng LFI, cáo buộc đảng này có chương trình nghị sự làm gia tăng bạo lực và bất ổn trong nước.

Tuy nhiên, ông Melenchon đã bác bỏ cáo buộc cho rằng LFI phải chịu trách nhiệm về tình trạng bất ổn. Thay vào đó, ông chỉ trích chính phủ vì không giải quyết được những bất bình kinh tế và xã hội đã tồn tại trong thời gian dài tại các khu ngoại ô nghèo của Pháp.

Biểu tình tại các nước lân cận

Tại miền nam Ý, các cuộc biểu tình của tài xế xe tải phản đối giá nhiên liệu và chi phí vận tải tăng cao đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động lưu thông hàng hóa. Theo Euronews ngày 22.10, các tuyến đường bị phong tỏa khiến một số siêu thị thiếu thực phẩm, trong khi 2 sân bay tại vùng Calabria gặp tình trạng thiếu nhiên liệu hàng không.

Thị trưởng Naples Gaetano Manfredi và Thị trưởng Bari Vito Leccese đã kêu gọi chính phủ can thiệp khẩn cấp, cảnh báo tình trạng gián đoạn kéo dài có thể khiến các thành phố gần như tê liệt.

Một người biểu tình đối đầu với cảnh sát chống bạo động Pháp trong các cuộc đụng độ tại Paris ngày 17.10 ẢNH: REUTERS

Trong khi đó, tại Ba Lan, các cuộc biểu tình cũng nổ ra liên quan đến quyền phá thai. Hàng nghìn người đã xuống đường tại thủ đô Warsaw và nhiều thành phố khác của Ba Lan ngày 22.10, vào dịp 6 năm nước này ban hành lệnh cấm phá thai gần như toàn diện.

Người biểu tình yêu cầu hợp pháp hóa phá thai đến tuần thứ 12 của thai kỳ, mở rộng quyền tiếp cận thuốc tránh thai khẩn cấp và chấm dứt các cuộc biểu tình phản đối phá thai bên ngoài bệnh viện, phòng khám, theo Euronews.

Ở Hy Lạp, nhiều học sinh và giáo viên ngày 21.10 đã xuống đường yêu cầu tăng ngân sách giáo dục, cải thiện cơ sở vật chất và giảm sĩ số lớp học.