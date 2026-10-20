Ý huy động 500 binh sĩ đến Milan ngăn ngừa bạo loạn

Phó Thủ tướng Ý Matteo Salvini ngày 19.10 thông báo trên mạng xã hội: “Từ lời nói đến hành động: Thêm 500 binh sĩ để bảo vệ Milan”. Việc triển khai quân đội dự kiến nằm trong gói biện pháp an ninh mà nội các Ý sẽ xem xét tại cuộc họp ngày 20.10, theo Reuters.

Tình trạng bất ổn tại Ý vừa bùng phát vào cuối tuần qua, sau cuộc biểu tình ôn hòa ngày 17.10 nhằm phản đối chất lượng dịch vụ công thấp và chi phí sinh hoạt tăng cao. Vài trăm người biểu tình bịt mặt, trong đó nhiều người được cho là chưa thành niên, đã đốt thùng rác và cướp phá các cửa hàng ở trung tâm Milan.

Các cuộc đụng độ ngày 17.10 còn xảy ra tại nhiều thành phố miền bắc nước Ý gồm Bologna, Brescia, Bergamo và Turin. Theo báo cáo của cảnh sát công bố hôm 18.10, tổng cộng 28 người biểu tình đã bị bắt giữ tại các địa phương này.

Riêng tại Milan, cảnh sát Ý cho biết đã bắt giữ 271 thanh niên liên quan đến các vụ bạo loạn ngày 18.10. Theo thông báo ngày 19.10, trong số những người được đưa về đồn cảnh sát, 32 người đã bị tạm giữ, gồm 23 trẻ vị thành niên và 13 người nước ngoài. Ngoài ra, 28 người khác đã bị báo cáo lên cơ quan tư pháp.

Cảnh sát đứng bên trong cửa hàng bán đồ thể thao Decathlon, nơi bị cướp phá trong các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao ở Milan (Ý) ngày 18.10 ẢNH: REUTERS

Lo ngại bạo lực tái diễn, nhiều cửa hàng tại trung tâm Milan đã đóng cửa sớm trong ngày 19.10 và dùng ván gỗ che chắn cửa sổ. Tại Via Montenapoleone, khu phố mua sắm xa xỉ nổi tiếng của thành phố, phần lớn cửa hàng đã dọn hàng hóa khỏi cửa sổ để đề phòng. Phía cảnh sát cũng phải tăng cường tuần tra trên đường phố.

Trước tình hình trên, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni ngày 19.10 đã chủ trì cuộc họp với các bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan an ninh để thảo luận về diễn biến bất ổn, đồng thời lên án các hành vi bạo lực.

“Chính phủ sẽ đáp trả mạnh mẽ những cuộc tấn công nhằm vào nhà nước này, bao gồm cả các biện pháp nhằm kiềm chế bạo lực do trẻ vị thành niên gây ra”, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani viết trên mạng xã hội X.

Theo báo Corriere della Sera, bà Meloni đang cân nhắc mở rộng các biện pháp tạm giữ phòng ngừa đối với trẻ vị thành niên và tăng cường trấn áp các băng nhóm thanh thiếu niên. Những phương án này có thể được đưa vào dự luật an ninh đang được quốc hội xem xét.