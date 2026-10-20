Chỉ cần ảnh khuôn mặt có thể dự báo khả năng sống sót với ung thư?

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Digital Health ngày 19.10, các chuyên gia tại hệ thống chăm sóc sức khỏe Mass General Brigham, ở bang Massachusetts (Mỹ), đã phát triển hệ thống AI nhằm ước tính tuổi sinh học và dự đoán khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư.

Tờ The Guardian cho hay mô hình mới được huấn luyện trên dữ liệu từ hơn 40 triệu bức ảnh khuôn mặt của những người thuộc nhiều độ tuổi và dân tộc khác nhau. Kết quả thử nghiệm cho thấy AI có thể ước tính tuổi sinh học với sai số khoảng 5 năm, qua đó giúp phân loại bệnh nhân vào các nhóm có nguy cơ tử vong cao hoặc thấp với độ tin cậy cao.

Ông Hugo Aerts, đồng tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. “Theo hiểu biết của chúng tôi, đây là lần đầu tiên chứng minh rằng mô hình AI có thể trực tiếp dự đoán khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư từ một bức ảnh đơn giản”.

AI có thể nhìn ảnh khuôn mặt dự đoán nguy cơ tử vong ở bệnh nhân ung thư ẢNH: REUTERS

Từ mô hình này, các nhà nghiên cứu phát triển 2 công cụ bổ trợ cho nhau là FAHR-FaceAge và FAHR-FaceSurvival. Trong đó, FAHR-FaceAge ước tính tuổi sinh học và dự đoán khả năng sống sót sau ung thư, còn FAHR-FaceSurvival đánh giá trực tiếp khả năng sống sót dựa trên ảnh khuôn mặt, thay vì thông qua tuổi sinh học.

Mặc dù cùng dựa trên một mô hình AI nhưng 2 công cụ lại khai thác những đặc điểm khác nhau trên khuôn mặt để đưa ra dự đoán. Cụ thể, FAHR-FaceAge tập trung vào các nếp nhăn kéo dài từ 2 bên mũi xuống khóe miệng, vùng trán ngay phía trên hốc mắt và thái dương. Trong khi đó, FAHR-FaceSurvival chú trọng vùng dưới mắt và khu vực xung quanh sống mũi.

Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng lưu ý việc lạm dụng rượu bia, sử dụng ma túy và hút thuốc lá có liên quan trực tiếp đến dấu hiệu lão hóa sinh học rõ hơn trên khuôn mặt khi phân tích bằng AI.

Theo kết quả nghiên cứu, công cụ này còn có tiềm năng hỗ trợ đánh giá nguy cơ tử vong và biến chứng ở bệnh nhân sau các ca phẫu thuật lớn hoặc những phương pháp điều trị ung thư khác. Những bệnh nhân có điểm nguy cơ cao nhất do AI đánh giá có khả năng tử vong trong vòng 90 ngày cao hơn, theo Bloomberg.

Tiến sĩ Raymond Mak, bác sĩ chuyên khoa xạ trị tại Mass General Brigham, cho biết công cụ này nhằm hỗ trợ bác sĩ đánh giá thể trạng và mức độ suy yếu của bệnh nhân trước khi chỉ định các phương pháp điều trị chuyên sâu như xạ trị, phẫu thuật hoặc liệu pháp toàn thân. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh công nghệ này hướng đến việc hỗ trợ cá nhân hóa điều trị, chứ không thay thế phán đoán của bác sĩ.