'Sóng thần' AI giữ nhịp tăng trưởng toàn cầu, châu Á hưởng lợi

Theo Hãng tin Reuters, tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 12.10, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva nhận định làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò trụ cột giúp duy trì mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở khoảng 3%.

Các lãnh đạo và khách mời thảo luận tại cuộc họp thường niên của IMF và WB diễn ra tại Thái Lan ngày 12.10 ẢNH: REUTERS

Bà Georgieva nhấn mạnh sự bùng nổ này đang tạo ra "cú sốc về nhu cầu và đầu tư", dự kiến giúp các nền kinh tế phát triển ở châu Á tăng trưởng thêm từ 0,5 - 1 điểm phần trăm. Trong khi đó, các nền kinh tế mới nổi tại khu vực cũng hưởng lợi từ 0,2 - 0,8 điểm phần trăm. Theo giới chức IMF, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ là những nhà sản xuất quan trọng nhất, và phần lớn các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng AI nằm ở châu Á.

Tuy mang lại lợi ích kinh tế to lớn, Giám đốc IMF cũng cảnh báo AI đang tạo ra một cơn "sóng thần" di chuyển chậm, sẽ để lại những hệ quả sâu sắc đối với thị trường lao động toàn cầu. Đánh giá của tổ chức này chỉ ra rằng AI có thể khiến 40% việc làm bị thay đổi, hạ cấp hoặc hoàn toàn biến mất. Một nghiên cứu ban đầu cho thấy 10% việc làm tại Mỹ hiện nay đã đòi hỏi các kỹ năng về AI. Trong khi các công việc lặp đi lặp lại đang dần bị thu hẹp, nhu cầu việc làm lại gia tăng ở lĩnh vực xây dựng và trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, Chủ tịch WB Ajay Banga cho biết tổ chức này đang tập trung khai thác "AI quy mô nhỏ", theo đó xây dựng công cụ hướng đến việc gia tăng năng suất cho nông dân, hệ thống y tế và giáo viên tại các thị trường mới nổi.

Cũng phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam cảnh báo thế giới cần đề phòng viễn cảnh AI tạo ra một "sự phân hóa mới" về tăng trưởng giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển. "Chúng ta phải làm mọi cách để tận dụng AI nhằm tạo ra những công việc tốt do con người đảm nhận, giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp bất chấp sự hiện diện của AI", nhà lãnh đạo Singapore nhấn mạnh.