    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    'Sóng thần' AI giữ nhịp tăng trưởng toàn cầu, châu Á hưởng lợi

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng

    Lãnh đạo các định chế tài chính cho rằng làn sóng đầu tư vào AI là động lực chính giữ nhịp tăng trưởng kinh tế toàn cầu, song cần lưu ý về xu thế việc làm giữa 'cơn sóng thần AI'.

    Theo Hãng tin Reuters, tại cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) ngày 12.10, Giám đốc điều hành IMF Kristalina Georgieva nhận định làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò trụ cột giúp duy trì mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở khoảng 3%.

    x - Ảnh 1.

    Các lãnh đạo và khách mời thảo luận tại cuộc họp thường niên của IMF và WB diễn ra tại Thái Lan ngày 12.10

    ẢNH: REUTERS

    Bà Georgieva nhấn mạnh sự bùng nổ này đang tạo ra "cú sốc về nhu cầu và đầu tư", dự kiến giúp các nền kinh tế phát triển ở châu Á tăng trưởng thêm từ 0,5 - 1 điểm phần trăm. Trong khi đó, các nền kinh tế mới nổi tại khu vực cũng hưởng lợi từ 0,2 - 0,8 điểm phần trăm. Theo giới chức IMF, Mỹ, Trung Quốc và Ấn Độ là những nhà sản xuất quan trọng nhất, và phần lớn các công ty xây dựng cơ sở hạ tầng AI nằm ở châu Á.

    Tuy mang lại lợi ích kinh tế to lớn, Giám đốc IMF cũng cảnh báo AI đang tạo ra một cơn "sóng thần" di chuyển chậm, sẽ để lại những hệ quả sâu sắc đối với thị trường lao động toàn cầu. Đánh giá của tổ chức này chỉ ra rằng AI có thể khiến 40% việc làm bị thay đổi, hạ cấp hoặc hoàn toàn biến mất. Một nghiên cứu ban đầu cho thấy 10% việc làm tại Mỹ hiện nay đã đòi hỏi các kỹ năng về AI. Trong khi các công việc lặp đi lặp lại đang dần bị thu hẹp, nhu cầu việc làm lại gia tăng ở lĩnh vực xây dựng và trung tâm dữ liệu.

    Trong khi đó, Chủ tịch WB Ajay Banga cho biết tổ chức này đang tập trung khai thác "AI quy mô nhỏ", theo đó xây dựng công cụ hướng đến việc gia tăng năng suất cho nông dân, hệ thống y tế và giáo viên tại các thị trường mới nổi.

    Cũng phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam cảnh báo thế giới cần đề phòng viễn cảnh AI tạo ra một "sự phân hóa mới" về tăng trưởng giữa các quốc gia phát triển và đang phát triển.  "Chúng ta phải làm mọi cách để tận dụng AI nhằm tạo ra những công việc tốt do con người đảm nhận, giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp bất chấp sự hiện diện của AI", nhà lãnh đạo Singapore nhấn mạnh.

    Tin liên quan

    AI độc hại và xung đột hạt nhân có thể đe dọa tồn vong của nhân loại

    AI độc hại và xung đột hạt nhân có thể đe dọa tồn vong của nhân loại

    Các chuyên gia quốc tế cảnh báo việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) với mục đích độc hại và xung đột hạt nhân có thể đe dọa sự tồn vong của nhân loại trong những kịch bản cực đoan.

    Mỹ, Trung Quốc, EU quản lý AI như thế nào?

    Tin quốc tế ngày 12.10: Diễn biến mới Nga - Ukraine

    Khám phá thêm chủ đề

    tăng trưởng toàn cầu IMF đầu tử AI tăng trưởng châu Á

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận