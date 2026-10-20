Pháp giới nghiêm tại một số thành phố

Pháp thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm một phần tại một số thành phố ở miền bắc nước này trong đêm 19 và 20.10.

Theo AFP đưa tin từ văn phòng của Thủ tướng Sebastien Lecornu, lệnh giới nghiêm một phần sẽ được áp dụng từ 20 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau (giờ địa phương) trong hai ngày đó tại 4 thành phố ở miền bắc, trong đó có Lille.

Ngoài ra, cảnh sát cũng thông báo áp đặt lệnh giới nghiêm một phần tại Paris từ 21 giờ tối 19.10.

Những người biểu tình đeo mặt nạ đứng cạnh nhiều chiếc xe đạp đang bốc cháy ở Paris ngày 17.10 Ảnh: Reuters

Cửa hàng xa xỉ phẩm ở Milan đóng cửa sớm vì lo bất ổn biểu tình

Reuters khuya 19.10 đưa tin các cửa hàng tại trung tâm Milan (Ý) đã đóng cửa sớm và dùng ván che chắn cửa sổ vào cùng ngày do lo ngại một làn sóng bất ổn mới sau hai ngày biểu tình, trong đó người biểu tình đã đụng độ với cảnh sát, cướp phá các cửa hàng và phá hoại tài sản.

Tại khu phố mua sắm xa xỉ Via Montenapoleone ở Milan, hầu hết các cửa hàng đã dọn sạch hàng hóa trưng bày ở cửa sổ để đề phòng. Trong khi đó, cảnh sát liên tục tuần tra trên phố.

Vào cuối tuần qua, hàng trăm người biểu tình trùm kín mặt đã đốt các thùng rác và cướp phá nhiều cửa hàng tại trung tâm thành phố. Sự việc xảy ra sau một cuộc biểu tình vốn bắt đầu ôn hòa bình hôm 17.10, nhằm phản đối tình trạng dịch vụ công kém chất lượng và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đã lên án hành vi bạo lực này. Ngày 19.10, bà đã chủ trì một cuộc họp với các bộ trưởng và lãnh đạo cơ quan an ninh để thảo luận về tình hình.

Một cửa hiệu bị vỡ kính tại Milan, Ý ngày 19.10 Ảnh: Reuters

Ông Netanyahu gọi ông Trump là người bạn tuyệt nhất của Israel

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng ông kỳ vọng vị thủ tướng sẽ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vào tuần tới. Thông tin được tiết lộ qua một cuộc điện đàm do chính Thủ tướng Israel công bố ngày 19.10, theo AFP.

Trong cuộc điện đàm được bật loa ngoài, ông Netanyahu gọi ông Trump là "người bạn tuyệt vời nhất mà Israel từng có từ trước đến nay".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu Ảnh: Reuters

Houthi tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu ở Ả Rập Xê Út

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 19.10 tuyên bố đã thực hiện một loạt cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở năng lượng, sân bay và mục tiêu quân sự của Ả Rập Xê Út.

Các địa điểm bị nhắm đến bao gồm một cơ sở của Tập đoàn Aramco tại Yanbu, mỏ dầu Shaybah, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh và sân bay Abha.

Phía Ả Rập Xê Út chưa đưa ra xác nhận ngay lập tức, theo Reuters.

Trong khi đó, một số cơ quan chính phủ tại Riyadh được cho là đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà bắt đầu từ ngày 19.10. Thông tin này được một nhân viên và hai chuyên gia tư vấn chia sẻ với AFP.

Tấn công nhiều nơi ở Sudan, hàng chục người chết

The Guardian đưa tin một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái gần một khu chợ ở miền nam Sudan vào tối 19.10 đã khiến 80 người thiệt mạng, phần lớn trong số họ là những người đang trên đường trở về nhà.

Ngoài ra, một cuộc tấn công khác bằng máy bay không người lái tại al-Mujlad, thành phố thuộc bang Tây Kordofan, đã khiến 4 người bị thương.

Đây là một trong những vụ tấn công đơn lẻ gây thương vong cao nhất kể từ khi cuộc chiến bùng phát vào tháng 4 năm 2023. Xung đột bắt nguồn từ cuộc tranh giành quyền lực giữa Lực lượng Vũ trang Sudan (SAF) do tướng Abdel Fattah al-Burhan đứng đầu và lực lượng bán quân sự Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF) do ông Mohamed Hamdan Dagalo chỉ huy.

Sáng cùng ngày, bạo lực đã lan đến thủ đô Khartoum, nơi một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhắm vào một ngôi nhà tại khu vực phía đông sân bay Khartoum, khiến 4 người thiệt mạng, theo AFP dẫn lời một nguồn tin y tế.

Một quan chức quân đội cho biết lực lượng phòng không Sudan đã đánh chặn các thiết bị bay không người lái do RSF phóng đi nhằm vào sân bay và các khu vực lân cận.