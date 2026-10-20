Indonesia điều tra mảnh vỡ nghi là bộ phận tên lửa Trung Quốc rơi xuống

Ảnh chụp tại hiện trường xuất hiện một mảnh kim loại lớn nghi là mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc tại tỉnh Central Kalimantan của Indonesia ảnh: afp

Một vật thể kim loại nghi là mảnh vỡ tên lửa Trung Quốc được tìm thấy sáng 19.10 bởi một người làm việc tại đồn điền trên đảo Borneo của Indonesia, theo AFP hôm 20.10.

Chiều tối 18.10, dân địa phương cho hay đã nghe một tiếng nổ lớn ở khu vực hẻo lánh thuộc tỉnh Central Kalimantan.

"Nó nằm ở đó. Ban đầu tôi nghĩ đây có thể là một mảnh vỡ máy bay", AFP dẫn lời ông Wardi Tamroni, người phát hiện mảnh vỡ kim loại gần thị trấn Sampit.

Vật thể này được tìm thấy rơi xuống khu vực cách khu nhà dành cho công nhân của công ty dầu cọ PT Agro Bukit khoảng 3 km.

"Chúng tôi thường làm việc tại khu vực vật thể này rơi xuống", ông Wardi nói thêm. Ông cho biết tất cả công nhân đều đã về nhà và không có ai có mặt tại khu vực khi mảnh vỡ rơi xuống.

Phía cảnh sát địa phương mô tả vật thể là "một tấm nhôm khá lớn, dài tới 9 m, với hình dạng không đều và trên bề mặt có những vết cháy sém".

Vụ việc không gây thương vong hoặc thiệt hại về tài sản, và vật thể không phát ra phóng xạ hoặc nguy cơ nhiễm độc ra môi trường.

Trong khi đó, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Quốc gia Indonesia (BRIN) nhận định mảnh vỡ có vẻ như là một phần của tên lửa không gian Chu Tước-2E do Trung Quốc sản xuất.

Hồi tuần trước, chính phủ Trung Quốc cho biết một tên lửa Chu Tước-2E đã đưa 10 vệ tinh vào không gian.

Cơ quan Không gian Quốc gia Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc.