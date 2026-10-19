Lãnh đạo Mỹ, Nga và Trung Quốc có thể gặp nhau bên lề hội nghị APEC

Từ trái: Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 19.10 dẫn thông báo của Điện Kremlin cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có khả năng gặp nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới tại Trung Quốc.

Điện Kremlin cho biết chưa có đề xuất cụ thể nào về một cuộc gặp hay chương trình nghị sự được thảo luận. Phía Điện Kremlin cũng nhấn mạnh rằng không thể đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine nếu thiếu sự tham gia của Kyiv.

Nga - Mỹ - Trung Quốc có thể họp thượng đỉnh bàn về Ukraine?

Trước đó trong ngày 19.10, tờ The Wall Street Journal dẫn các nguồn thạo tin cho hay ông Putin muốn có một cuộc gặp thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc để thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine, đồng thời hy vọng có thể làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Moscow.

Khi được hỏi về bài báo trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết "xét đến việc cả 3 nguyên thủ quốc gia đều có khả năng tham dự một hội nghị thượng đỉnh tại Trung Quốc, chủ đề về một cuộc gặp như vậy quả thực đã được đề cập đến".

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng "chưa có bất kỳ đề xuất hay thỏa thuận cụ thể nào - dù là về chính cuộc gặp đó hay về chương trình nghị sự và nội dung tiềm năng - được bất kỳ bên nào thảo luận hoặc đưa ra".

APEC dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 18-19.11. Nga, Mỹ và Trung Quốc đều là thành viên của diễn đàn.