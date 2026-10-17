Iran bác cáo buộc có liên quan các cuộc tấn công của Houthi

Iran ngày 16.10 đã bác bỏ mọi cáo buộc cho rằng nước này có liên quan đến các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Ả Rập Xê Út cáo buộc Iran đã khuyến khích Houthi leo thang các hành động chống lại Riyadh, theo AFP sáng 17.10.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định: "Những cáo buộc như vậy hoàn toàn thiếu cơ sở đối với những ai hiểu rõ mối quan hệ giữa Iran và các đồng minh. Dù vậy, Iran không cho rằng việc leo thang căng thẳng là có lợi cho bất kỳ bên nào".

Ông Baqaei cũng nhắc lại đề nghị làm trung gian hòa giải giữa hai bên, khẳng định Tehran "luôn sẵn sàng sử dụng vai trò của mình để góp phần chấm dứt các hành động thù địch".

Các tòa nhà gần đường cao tốc King Fahad ở Riyadh, Ả Rập Xê Út ngày 16.10 Ảnh: Reuters

Cũng trong ngày 16.10, người phát ngôn của liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy 3 máy bay không người lái ở khu vực phía nam và tại Riyadh, cùng hai tên lửa hành trình trên biển Đỏ.

Ông Putin nêu mục tiêu thiết lập "vùng an ninh" bên trong Ukraine

Reuters ngày 17.10 đưa tin Tổng thống Vladimir Putin ngày 16.10 cho biết Nga đang thiết lập một "vùng an ninh" bên trong lãnh thổ Ukraine dọc theo biên giới giữa hai nước.Ông khẳng định vấn đề này sẽ không phải là nội dung để đàm phán trong bất kỳ cuộc thương thảo nào với Kyiv trong tương lai.

Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết vùng an ninh theo kế hoạch trải dài 660 km, trong đó 70% hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Ông không nêu rõ vùng này sẽ mở rộng bao sâu vào bên trong lãnh thổ Ukraine.

Trước đây, ông Putin từng đề cập đến sự cần thiết của một vùng như vậy, nhưng chưa bao giờ nêu rõ quy mô dự kiến hay khẳng định rằng đây là vấn đề không thể đưa ra đàm phán.

Ukraine chưa bình luận thông tin trên.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thăm một sở chỉ huy của lực lượng liên hợp Nga tại một địa điểm không được tiết lộ. Hình ảnh được trích xuất từ một video công bố ngày 16.10 Ảnh: Reuters

Triều Tiên thử hệ thống ngư lôi siêu tốc ứng dụng AI

Hãng thông tấn trung ương CHDCND Triều Tiên (KCNA) ngày 17.10 đưa tin Triều Tiên đã thử nghiệm một hệ thống ngư lôi dẫn đường chính xác kiểu mới, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện mục tiêu và dẫn đường.

Theo KCNA, cuộc thử nghiệm dưới nước đối với hệ thống siêu tốc Zam-2.0 diễn ra hôm 15.10 nhằm xác nhận sự thành công trong việc nâng cấp kỹ thuật cho loại vũ khí này. Hãng thông tấn này cũng cho biết công nghệ AI đã được áp dụng vào chức năng phát hiện mục tiêu và dẫn đường của loại ngư lôi siêu tốc, dẫn đường chính xác kiểu mới.

Một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an bỏ phiếu "không ủng hộ" tất cả 7 ứng viên Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc

Trong cuộc bỏ phiếu thăm dò không chính thức mới nhất, cả 7 ứng cử viên cho vị trí Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đều nhận phiếu "không ủng hộ" tương đương với quyền veto từ một trong các quốc gia thành viên thường trực Hội đồng Bảo an.

Đây là lần đầu tiên trong các đợt thăm dò không chính thức (được giữ kín danh tính bên bỏ phiếu), 5 quốc gia thành viên thường trực (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ) sử dụng các thẻ màu để biểu thị quyền phủ quyết của mình, trong khi 10 quốc gia thành viên không thường trực còn lại vẫn tiếp tục sử dụng các phiếu bầu thông thường.

Bà Rebeca Grynspan từng là Phó tổng thống Costa Rica Ảnh: Reuters

Bà Rebeca Grynspan (Costa Rica), một trong những ứng cử viên sáng giá qua 5 vòng thăm dò trước đó, lần này nhận được số phiếu "ủng hộ" cao nhất, nhưng đồng thời cũng nhận tới 5 phiếu "không ủng hộ", trong đó có hai phiếu từ các quốc gia thành viên thường trực, theo AFP.

Truyền thông Mỹ cho biết Washington phản đối tất cả 7 ứng cử viên đang tham gia cuộc đua này. Đại diện Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz từ chối bình luận về thông tin trên.

Ngay cả khi một ứng cử viên giành được 9 phiếu bầu cần thiết trong tổng số 15 phiếu tại Hội đồng Bảo an, họ vẫn phải tránh phiếu phủ quyết từ 5 thành viên thường trực. Khi một ứng cử viên vượt qua được các rào cản đó, tên của họ sẽ được trình lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc để phê chuẩn.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đương nhiệm, ông Antonio Guterres người Bồ Đào Nha, sẽ kết thúc nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai vào ngày 31.12.2026.

Thư ký báo chí Nhà Trắng rời chức sau 5 ngày

Thư ký báo chí Nhà Trắng Katie Zacharia ngày 16.10 đã phải rời vị trí, chỉ 5 ngày sau khi đảm nhận công việc cấp cao này. Một quan chức Nhà Trắng xác nhận với hãng tin AFP thông tin này, sau khi Fox News đưa tin rằng bà Zacharia, 41 tuổi, đang trong quá trình "rời khỏi vị trí".

Từ khi được bổ nhiệm, bà vấp phải chỉ trích vì từng tự nhận mình là luật sư khi chưa vượt qua bài sát hạch, cùng với đó là màn thể hiện gây nhiều chế giễu trong buổi họp báo duy nhất mà bà thực hiện cho đến nay.