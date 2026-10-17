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    Sập mái trường ở Pakistan, 34 học sinh chết

    Văn Khoa
    Văn Khoa

    Ít nhất 34 học sinh và 1 giáo viên nữ đã thiệt mạng sau khi mái của Trường tư thục al-Khair ở TP.Peshawar thuộc miền bắc Pakistan bị sập trong giờ học sáng 15.10, theo Reuters. Phần lớn các nạn nhân đều dưới 13 tuổi và xuất thân từ các gia đình có thu nhập thấp.

    Ông Arif Khattak, Giám đốc cơ quan dịch vụ khẩn cấp khu vực, cho hay ít nhất 45 học sinh đã bị thương. Ông cho biết thêm vụ việc xảy ra lúc 8 giờ 48 (giờ địa phương) và công tác cứu hộ kéo dài trong 4 - 5 tiếng. Khi mái trường đổ sập, có 110 học sinh đang học tại 3 lớp.

    Cảnh sát trưởng Peshawar Mian Saeed nhận định: "Kết cấu tòa nhà này rất yếu. Phần mái bị quá tải do các công trình xây dựng thêm trên một nền móng yếu, dẫn đến vụ sập". Ông Saeed cho hay chủ ngôi trường đã bị bắt giữ và cuộc điều tra đã được khởi động. Thân nhân của các nạn nhân đã cáo buộc nhà trường phớt lờ lo ngại về tình trạng của tòa nhà, đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm.

    Sập mái trường ở Pakistan, 34 học sinh chết - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ sập mái trường

    ẢNH: AFP

    Tổng thống Pakistan Asif Ali Zardari mô tả vụ sập mái trường là một "bi kịch đau lòng". Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif thì bày tỏ trên mạng xã hội X: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các gia đình có con em và giáo viên đã thiệt mạng trong sự cố đau lòng này".

    Các vụ sập công trình thường xuyên xảy ra tại Pakistan, phần lớn là do tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và việc sử dụng vật liệu xây dựng kém chất lượng tại quốc gia Nam Á có hơn 240 triệu dân này, theo AFP. Vào tháng 6, hơn 10 trẻ em đã thiệt mạng khi mái nhà của một trung tâm dạy thêm bị sập tại TP.Lahore thuộc miền đông Pakistan.

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