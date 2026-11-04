Israel phát cảnh báo về nguy cơ Iran tấn công bằng vũ khí hóa học

Tờ New York Times ngày 3.11 đưa tin Israel đã cung cấp cho Mỹ thông tin tình báo cho thấy Iran đang cân nhắc sử dụng vũ khí hóa học để tấn công các đối thủ.

Theo báo cáo, trong 2 tuần qua, các quan chức cấp cao Israel đã nhiều lần thảo luận với các cơ quan tình báo và quan chức Mỹ về mối đe dọa này. Đáng chú ý, phía Israel coi nguy cơ Iran sử dụng vũ khí hóa học là vấn đề cấp bách hơn tham vọng phát triển vũ khí hạt nhân.

Các quan chức tình báo Israel thông báo với phía Mỹ rằng Iran đang nhanh chóng phát triển công nghệ cho phép gắn vũ khí hóa học lên tên lửa hoặc bí mật đưa vào Israel và các quốc gia khác để tiến hành tấn công. Israel cũng chia sẻ một số thông tin tình báo với quan chức các nước vùng Vịnh, nhưng chưa cung cấp bằng chứng hỗ trợ.

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Tuy nhiên, thông tin này đã vấp phải những phản ứng trái chiều tại Washington. Một số quan chức cấp cao Mỹ bày tỏ lo ngại, trong khi những người khác tỏ ra hoài nghi sâu sắc, cho rằng đây có thể là một phần trong chiến dịch gây sức ép của chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu nhằm thuyết phục chính quyền Tổng thống Donald Trump nối lại cuộc chiến quy mô lớn chống lại Iran.

Theo tờ New York Times, các chính phủ vùng Vịnh cũng cho rằng những cáo buộc của Israel thiếu cơ sở thuyết phục. Trong khi đó, một số quan chức Mỹ nhận định mối đe dọa này vẫn cần được xem xét nghiêm túc, nhất là sau hàng loạt cảnh báo gần đây về khả năng Iran tấn công các lợi ích của Mỹ. Tờ báo cho hay cộng đồng tình báo Mỹ cũng có chung đánh giá rằng Iran đang phát triển vũ khí hóa học.

Trước những thông tin trên, người phát ngôn văn phòng Thủ tướng Netanyahu nói với New York Times: “Israel đang theo dõi sát sao mọi mối đe dọa từ Iran và sẵn sàng đối phó với chúng”.

Mô hình tượng trưng tên lửa Iran ở Tehran hồi tháng 6.2026 ẢNH: REUTERS

Phía Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết Tổng thống Trump sẽ bảo vệ Mỹ và các đồng minh trước bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào.

Những cảnh báo trên cũng gợi lại ký ức về thông tin tình báo sai lệch liên quan đến vũ khí hủy diệt hàng loạt của Iraq năm 2002. Khi đó, các cơ quan tình báo Mỹ đã trình Nhà Trắng đánh giá chắc chắn rằng Iraq sở hữu những loại vũ khí này, dù Iraq phần lớn đã từ bỏ hoặc đình chỉ các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học.

Về khả năng triển khai, các chuyên gia và quan chức Mỹ cho biết việc gắn vũ khí hóa học lên tên lửa đạn đạo không quá khó, nhưng bảo đảm chất độc phân tán hiệu quả sau khi phát tán lại phức tạp hơn. Phương án bí mật đưa bom qua biên giới cũng gặp nhiều trở ngại. Một khả năng khác được đề cập là sử dụng máy bay không người lái.

Hiện các đánh giá về tốc độ và hiệu quả triển khai những loại vũ khí này của Iran vẫn chưa thống nhất.

Những cáo buộc liên quan đến chương trình vũ khí hóa học của Iran đã xuất hiện từ nhiều thập niên trước. Năm 2003, Tehran thừa nhận từng phát triển năng lực vũ khí hóa học trong cuộc chiến Iran - Iraq, nhưng cho biết đã loại bỏ toàn bộ số vũ khí này sau đó.

Phía Iran luôn phủ nhận sở hữu loại vũ khí này và mô tả những cáo buộc của Israel là chiến tranh tâm lý do Thủ tướng Netanyahu tiến hành.