Binh sĩ từ 10 nước châu Âu tập trận hỗ trợ Ukraine

Hãng AFP đưa tin Anh và Pháp ngày 3.11 thông báo sẽ điều khoảng 2.800 binh lính từ 10 quốc gia châu Âu đến tham gia cuộc tập trận đầu tiên của Lực lượng đa quốc gia - Ukraine (MNF-U), dự kiến diễn ra từ ngày 9.11 đến 22.11 tại khu vực đông nam Ba Lan, gần biên giới Ukraine.

MNF-U được Pháp và Anh thành lập năm 2025 và đặt trụ sở tại Paris (Pháp). Đây không phải là lực lượng thuộc NATO và Mỹ chỉ tham gia ở mức hạn chế. Lực lượng này không có nhiệm vụ tấn công và chỉ được triển khai sau khi Nga và Ukraine đạt 1 lệnh ngừng bắn nhằm chấm dứt cuộc chiến bắt đầu từ năm 2022.

Cuộc tập trận mang tên Koalicja (có nghĩa là "Liên minh" trong tiếng Ba Lan). Tuy nhiên, việc triển khai lực lượng đa quốc gia tại Ukraine cũng có thể khiến quan hệ với Nga thêm nhạy cảm, theo AFP.

Trong tuyên bố chung, Bộ Quốc phòng Pháp cho biết: "Cuộc tập trận sẽ cho phép kiểm tra tốc độ và hiệu quả mà một số quốc gia có thể triển khai lực lượng trên bộ, trên biển và trên không để hỗ trợ Ukraine sau khi các hành động xung đột dừng lại".

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Wes Streeting cũng nhấn mạnh: "Đây không phải là một kế hoạch giả định, mà là một lực lượng thực sự, sẵn sàng hỗ trợ Ukraine ngay khi giao tranh chấm dứt".

Về nhiệm vụ của lực lượng này, Trung tướng Tom Bateman của Anh khẳng định MNF-U: "Mục đích của [MNF-U] là để trấn an và hỗ trợ việc tái thiết lực lượng vũ trang Ukraine”.

Các thành viên của Sư đoàn cơ giới số 18 Ba Lan và các thành viên của Sư đoàn dù số 82 Mỹ tham gia huấn luyện quân sự tại Nowa Deba (Ba Lan) hồi tháng 4.2022 ẢNH: REUTERS

Tướng Armel Dirou của Pháp và Trung tướng Tom Bateman của Anh sẽ cùng chỉ huy cuộc tập trận. Ông Dirou cho biết hoạt động này đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị của MNF-U, giúp các nước tham gia kiểm tra khả năng phối hợp, đồng thời xử lý những khó khăn về hậu cần và khác biệt trong phương thức hoạt động giữa quân đội các nước.

Trong số 2.800 binh sĩ tham gia, Pháp sẽ đóng góp lực lượng đông nhất với 1.100 người, trong khi Anh triển khai 300 người.

Quân đội của 8 quốc gia còn lại sẽ bao gồm Bỉ, Estonia, Đức, Lithuania, Hà Lan, Ba Lan, Tây Ban Nha và Thụy Điển cũng sẽ tham gia các hoạt động trên không và trên bộ xung quanh thị trấn Nowa Deba, cách biên giới Ukraine khoảng 100 km về phía tây.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tổ chức một cuộc diễn tập hàng hải riêng từ Istanbul nhằm kiểm tra mức độ sẵn sàng cho các hoạt động rà phá thủy lôi trong tương lai ở biển Đen. Quân đội nước này không tham gia cuộc tập trận trên bộ tại Ba Lan.

Theo kế hoạch, các binh sĩ chỉ sử dụng thiết bị hạng nhẹ, chẳng hạn máy bay không người lái (UAV) để diễn tập chống UAV và tự vệ. Vũ khí hạng nặng và xe tăng sẽ không được triển khai.

Ngoài ra, các nội dung diễn tập còn bao gồm xây dựng phương án phối hợp, thực hành di chuyển nhân sự, thiết bị và vật tư, đồng thời đánh giá khả năng tích hợp và phối hợp tác chiến giữa các thành phần thuộc lực lượng đa quốc gia.