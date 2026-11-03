Quan chức Ukraine bác nghi vấn Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Oleshky

Trước đó, hãng tin Sky News đã đăng tải đoạn video cùng báo cáo ghi nhận hoạt động di chuyển của xe bọc thép, binh sĩ Nga, công tác tiếp tế và thiết lập hệ thống phòng thủ trong thời gian đình chiến. Báo cáo sử dụng cả hình ảnh từ máy bay không người lái (UAV) do 1 đơn vị quân đội Ukraine cung cấp nhằm theo dõi hoạt động của lực lượng Nga.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 2.11, Thanh tra Ukraine cho biết ông đã trực tiếp xem xét đoạn video và hội ý với phía quân đội. Ông khẳng định các phương tiện quân sự của Nga xuất hiện trong hình ảnh có đánh dấu chữ thập đỏ là xe phục vụ công tác rà phá bom mìn theo đúng thỏa thuận chung của hai bên, và đã rút về vị trí cũ ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ, theo tờ Kyiv Post.

“Chúng tôi đã quy định rõ ràng trong văn bản rằng việc vận chuyển thiết bị quân sự bị cấm. Thiết bị được đưa vào để rà phá bom mìn theo quy định của thỏa thuận và phải được đánh dấu bằng chữ thập đỏ”, ông Lubinets nói.

Người dân tham gia cuộc sơ tán khỏi thành phố Oleshky ngày 30.10 ẢNH: REUTERS

Thanh tra Ukraine còn cho biết lệnh ngừng bắn được giám sát bởi đại diện từ cả 2 phía và việc tuân thủ được kiểm tra thường xuyên. Trong giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn, các đại diện của Ukraine và Nga luôn duy trì liên lạc, đồng thời nhất trí kiểm tra việc tuân thủ thỏa thuận 2 giờ 1 lần.

Theo ông Lubinets, không có vi phạm nào được ghi nhận trong ngày đầu tiên cũng như suốt thời gian ngừng bắn. Trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc, ông còn gặp gỡ các đại diện của Lực lượng quốc phòng Ukraine và phía Nga để xác minh việc thực hiện thỏa thuận. “Chúng tôi đã xác minh rằng không có hành vi vi phạm nào từ phía bên kia”, ông nói.

Lệnh ngừng bắn kéo dài 6 ngày tại Oleshky có hiệu lực từ sáng 27.10 và kéo dài đến hết ngày 1.11.

Bên cạnh vấn đề giám sát lệnh ngừng bắn, ông Lubinets cũng thông tin về tình hình sơ tán người dân khỏi khu vực Oleshky. Theo đó, người dân có 3 lựa chọn: ở lại Oleshky, di chuyển đến vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hoặc sang Nga. Ông cho biết đã trực tiếp đến thăm những người quyết định ở lại và Ukraine cũng cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho họ. Ngoài ra, 105 thú cưng đã được sơ tán.

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Để duy trì hoạt động hỗ trợ người dân, ông Lubinets cho hay Ukraine đang đàm phán với Cao ủy nhân quyền Nga Yana Lantratova về việc nối lại các chuyến vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo đến Oleshky ít nhất 1 tháng một lần. Văn phòng của ông cũng dự kiến thành lập một Trung tâm hồi hương dành cho người dân Ukraine, đồng thời hy vọng chiến dịch tại Oleshky có thể trở thành hình mẫu cho các khu định cư bị chiếm đóng khác đang đối mặt với khủng hoảng nhân đạo.

Cũng trong ngày 2.11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết gần 800 người đã được sơ tán khỏi khu vực Oleshky trong chiến dịch này.