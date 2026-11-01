Bước tiến mới chiến dịch nhân đạo Nga - Ukraine tại Oleshky

Những người sơ tán đã về đến khu vực do Ukraine kiểm soát sau chuyến hành trình dài bằng xe buýt và máy bay. Họ được người thân, cư dân các thị trấn lân cận và tình nguyện viên của các tổ chức quốc tế chào đón, cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế, The Guardian đưa tin ngày 31.10.

Những người Ukraine sơ tán khỏi thành phố Oleshky đoàn tụ với gia đình trong ngày 31.10 ẢNH: REUTERS

Cao ủy nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets ca ngợi đây là một thắng lợi lớn sau quá trình đàm phán phức tạp, giúp đưa những người dân đến nơi an toàn. Ông bày tỏ hy vọng thỏa thuận Oleshky sẽ trở thành nền tảng cho một cơ chế mới nhằm ứng phó với các cuộc khủng hoảng nhân đạo trong tương lai.

Cao ủy nhân quyền Nga Yana Lantratova ghi nhận chiến dịch đã hoàn tất nhưng cho biết điều kiện sống tại Oleshky hiện vẫn còn khó khăn. Hãng TASS ngày 1.11 dẫn lời bà Lantratova nói các bên đã đạt thỏa thuận để tiến hành các nhiệm vụ nhân đạo thường xuyên, coi đây là bước đi quan trọng.

Bà Lantratova hôm 30.10 thông tin đã cùng đại diện phía Ukraine đề nghị Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tiếp tục điều phối các sứ mệnh tương tự. Nga đề xuất tổ chức các đợt vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo định kỳ hằng tháng tới Oleshky nhằm hỗ trợ tối đa cho những cư dân quyết định ở lại thành phố này.

Cư dân và thú cưng được hỗ trợ sơ tán khỏi thành phố Oleshky theo từng đợt ẢNH: REUTERS

Nga và Ukraine đã nhất trí thực thi lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky từ ngày 27.10, theo thỏa thuận do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump và phía Mỹ làm trung gian. Ước tính có khoảng 2.000 người tại Oleshky trước khi có lệnh ngừng bắn. Họ được trao quyền tự do lựa chọn sơ tán sang khu vực do Ukraine hoặc Nga kiểm soát, hoặc tiếp tục bám trụ lại thành phố với nguồn cung cấp nhu yếu phẩm mới.