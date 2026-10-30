Nga nói muốn hòa bình lâu dài với Ukraine, không chỉ ngừng bắn tạm thời

Tổng thống Putin phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moscow hôm 29.10 ẢNH: REUTERS

Đài NBC News ngày 29.10 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga quan tâm việc thiết lập hòa bình lâu dài ở Ukraine chứ không chỉ một lệnh ngừng bắn tạm thời.

"Đối thoại không có nghĩa là ngừng bắn và chúng tôi không muốn ngừng bắn, chúng tôi muốn hòa bình", ông trả lời cuộc phỏng vấn, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của Nga là "hòa bình lâu dài cho các thế hệ tương lai".

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập "những nguyên nhân gốc rễ" của cuộc xung đột Ukraine khi điện đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store hôm 27.10, theo Hãng TASS dẫn lời trợ lý Yuri Ushakov của ông Putin.

"Tổng thống của chúng tôi đã nêu rõ những nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột theo yêu cầu từ phía bên kia đầu dây. Cuộc trò chuyện đã bắt đầu như vậy", theo ông Ushakov.

Theo Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu, Ukraine cần quay trở lại các nền tảng không liên kết, trung lập và phi hạt nhân như đã được nêu trong tuyên bố chủ quyền năm 1990 của nước này.

Bên cạnh đó, ông Shoigu nói rằng Nga sẽ tiếp tục tìm kiếm sự công nhận về mặt pháp lý quốc tế đối với việc các vùng lãnh thổ nước này tuyên bố chủ quyền.

Ukraine chưa bình luận về phát biểu của ông Peskov. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 25.10 cho hay một cuộc gặp 3 bên giữa Ukraine, Mỹ và Nga sẽ diễn ra vào tháng 11 nhằm khởi động lại đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, theo tờ The Guardian.

Tuy nhiên, ông Zelensky cho biết tại các cuộc đàm phán 3 bên, Ukraine sẽ không thảo luận về việc giới hạn các lực lượng vũ trang của mình, hay việc áp đặt quy chế trung lập thời hậu chiến.

Liên quan diễn biến xung đột, TASS ngày 30.10 đưa tin lực lượng phòng không Nga đã phá hủy 21 máy bay không người lái (UAV) hướng đến Moscow.

Tại Ukraine, trang The Kyiv Independent đưa tin Nga tập kích nhiều nơi.

Hai bên chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương. Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.