Diễn biến mới xung đột Nga - Ukraine

Đây là một trong những đợt tấn công bằng UAV quy mô lớn nhất nhắm vào Nga trong năm nay, theo Hãng tin TASS.

Cuộc tập kích diễn ra vào thời điểm Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi đang diễn ra tại thủ đô Moscow. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 29.10 lên án cuộc tấn công mới và tuyên bố việc Kyiv nhắm mục tiêu vào Moscow vào thời điểm nói trên là "rất kỳ lạ", theo TASS. Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết 613 UAV của Ukraine đã hướng vào tỉnh Moscow trong thời gian nói trên. Ukraine chưa bình luận thông tin này.

Tổng thống Vladimir Putin và cố vấn chính sách đối ngoại Yury Ushakov tham dự cuộc họp với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại TP.Saint Petersburg (Nga) ngày 21.10 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, giới chức Ukraine cáo buộc các lực lượng Nga tấn công một đoàn tàu đang đỗ tại sân ga đường sắt ở tỉnh Dnipropetrovsk vào sáng 29.10, khiến ít nhất 13 người chết và 5 người bị thương, theo The Kyiv Independent.

Trong lúc diễn biến thực địa vẫn chưa hết căng thẳng, cố vấn chính sách ngoại giao Yury Ushakov của Điện Kremlin nói việc bắt đầu các cuộc đàm phán 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ tại Abu Dhabi (UAE) sẽ phụ thuộc vào tình hình trên chiến trường và bối cảnh chung. Cũng theo ông Ushakov, thời điểm diễn ra vòng đàm phán 3 bên tiếp theo có liên quan tình hình xung đột ở Trung Đông.

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Ông Ushakov khẳng định cuộc đàm phán sắp tới sẽ diễn ra sau ngày 4.11, nhưng ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định. "Chúng tôi vẫn chưa đưa ra bất kỳ tín hiệu nào. Mọi việc vẫn đang được xem xét", ông giải thích. Vị cố vấn còn khẳng định các quốc gia châu Âu sẽ không được mời tham dự các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi, theo Đài RT.

Trước đó vào ngày 28.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay cuộc đàm phán 3 bên ở Abu Dhabi dự kiến diễn ra vào giữa tháng 11, theo trang tin The Kyiv Independent. Nhà lãnh đạo Ukraine hy vọng vào ngày 4.11, một ngày sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Washington sẽ xác nhận thời điểm diễn ra cuộc đàm phán, đồng thời cho rằng địa điểm vẫn có thể thay đổi, tùy thuộc tình hình ở Trung Đông.

Chương trình nghị sự của cuộc đàm phán sắp tới sẽ bao gồm các vấn đề như khả năng thiết lập lệnh ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng và trên biển, cũng như trao đổi tù binh, theo The Kyiv Independent. Moscow và Washington cũng được cho là sẽ ưu tiên thảo luận các vấn đề lãnh thổ trong các cuộc đàm phán sắp tới. Tuy nhiên, ông Zelensky nhấn mạnh mọi quyết định liên quan chủ đề này chỉ có thể được đưa ra ở cấp lãnh đạo.

Cũng theo Tổng thống Zelensky, một hoặc hai vòng đàm phán có thể mở đường cho hội nghị thượng đỉnh 3 bên giữa ông, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm 28.10, Tổng thống Trump cho hay ông dự kiến sẽ sớm gặp 2 người đồng cấp Nga và Ukraine.