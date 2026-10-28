Ukraine tuyên bố đảo chiều thế trận với loạt chiến dịch phản công

Trong bài phát biểu qua video, Tổng thống Zelensky ngày 27.10 nhận xét vị thế chiến trường của Ukraine hiện đang mạnh nhất kể từ khi cuộc xung đột với Nga bùng phát năm 2022. Ông nhận định tình hình có thể tiếp tục được cải thiện nếu Kyiv nhận thêm các hệ thống phòng không từ những đồng minh phương Tây, theo Reuters.

Theo báo cáo của các chỉ huy cấp cao, quân đội Ukraine đã triển khai nhiều chiến dịch nhằm đẩy lùi lực lượng Nga tại các khu vực trọng yếu. Trong đó, ông Zelensky cũng lần đầu đề cập đến chiến dịch Veles - sử dụng hệ thống đường ống dẫn khí ngầm để tiếp cận và tập kích các vị trí của Nga, được thực hiện gần thành phố Kupiansk thuộc vùng Kharkiv (đông bắc Ukraine).

Ukraine tuyên bố giành chủ động trong xung đột với Nga

“Đây là một chiến dịch mạnh mẽ, được lên kế hoạch kỹ lưỡng và dựa trên công nghệ. Người Nga đã cố gắng sử dụng các đường ống dẫn khí ngầm để vượt qua các vị trí của chúng tôi”, ông Zelensky nói.

Ông cho biết thêm: “Các chiến binh của chúng tôi đã sử dụng chiến thuật này để chống lại người Nga và tận dụng cơ sở hạ tầng ngầm để tấn công đối phương với thành công phi thường”.

Bên cạnh chiến dịch Veles, ông Zelensky cũng nhắc đến một chiến dịch không kích ở miền đông Ukraine và chiến dịch Vivaldi ở khu vực xa hơn về phía bắc, nhằm ngăn chặn đà tiến công của Nga tại những địa bàn chiến lược.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước giới truyền thông tại Kyiv ngày 22.10 ẢNH: REUTERS

Hồi tháng 9, trong chiến dịch Vivaldi, một chỉ huy cấp cao Ukraine cho biết Quân đoàn 3 đã đẩy lùi các nhóm xâm nhập của Nga khỏi khu vực rộng 75km² và giành lại thêm 10 km². Chiến dịch tập trung vào khu vực phía bắc “vành đai pháo đài”, gồm 2 thành phố Sloviansk và Kramatorsk.

Trước đó, vào tháng 8, ông Zelensky cũng thông báo quân đội Ukraine đạt được kết quả trong 1 chiến dịch phản công ở miền nam, giúp giành lại quyền kiểm soát 26 ngôi làng.

Trong khi Ukraine tuyên bố giành được những bước tiến trên chiến trường, Nga khẳng định sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu kiểm soát toàn bộ vùng Donbass và ưu tiên 1 giải pháp toàn diện cho cuộc chiến thay vì thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn.

Các chỉ huy quân đội Nga cũng liên tục báo cáo rằng lực lượng nước này đang tiến công dọc chiến tuyến dài 1.200 km. Đầu tháng 10, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov tuyên bố lực lượng Moscow đã kiểm soát 92 khu định cư của Ukraine kể từ đầu tháng 9, trong đó có thị trấn Dobropillia.

Tuy nhiên, quân đội Ukraine bác bỏ những tuyên bố này của Nga.