Tướng Mỹ bị sa thải thừa nhận làm rò rỉ thông tin mật về Iran và Ukraine

Trang Axios ngày 30.10 dẫn báo cáo điều tra nội bộ cho biết trung tướng lục quân Mỹ Brett Sylvia, cựu chỉ huy hoạch định quân sự cấp cao tại Lầu Năm Góc, đã thừa nhận hành vi sai trái trong 1 đoạn video sau khi trượt 4 bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Báo cáo kết luận ông đã "tiết lộ thông tin trái phép cho giới truyền thông".

Axios cho hay những lần tiết lộ thông tin của ông Sylvia bắt đầu từ tháng 6.2025, thông qua các cuộc liên lạc trên ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal và 1 cuộc gặp trực tiếp với phóng viên tại quán ăn ở Arlington, bang Virginia (Mỹ).

Theo kết quả điều tra, tại cuộc gặp, ông Sylvia đã sử dụng những ghi chú cá nhân được ghi lại trong quá trình xem xét một báo cáo mật khi chưa xin phép để cung cấp thông tin về viện trợ của Mỹ cho Ukraine.

Báo cáo cũng đề cập đến việc ông Sylvia từng liên lạc với 1 phóng viên khác. Ông nói với các nhà điều tra rằng mình từng nhận được một tin nhắn qua ứng dụng Signal mà ông cho là "có liên quan đến Iran", nhưng sau đó đã xóa tin nhắn này cùng toàn bộ nội dung trao đổi. Theo Axios, các quan chức Mỹ nghi ngờ ông Sylvia cố ý xóa những tin nhắn trên.

Trung tướng lục quân Mỹ Brett Sylvia, cựu chỉ huy hoạch định quân sự cấp cao tại Lầu Năm Góc tại một căn cứ của quân đội Iraq và lực lượng Peshmerga người Kurd ở Makhmour (Iraq) hồi tháng 12. 2016 ẢNH: REUTERS

Trước đó, tạp chí The Atlantic ngày 28.10 đưa tin Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã cách chức ông Sylvia khỏi vị trí chỉ huy chiến lược, kế hoạch và chính sách tại Bộ Tham mưu liên hợp, thường được gọi là J5. Khi đó, Lầu Năm Góc chưa công bố lý do cách chức ông Sylvia.

Đến ngày 29.10, Reuters dẫn lời phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết quyết định sa thải ông Sylvia là kết quả của cuộc điều tra sâu rộng do Văn phòng điều tra đặc biệt của Không quân Mỹ tiến hành. Vụ việc đã được chuyển đến Bộ Tư pháp để xem xét các bước pháp lý tiếp theo.

Reuters cũng cho biết Bộ Tham mưu liên hợp ban đầu ra tuyên bố cảm ơn ông Sylvia vì 32 năm phục vụ, nhưng sau đó rút lại với lý do nội dung này "không phản ánh đầy đủ tình hình".

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang tăng cường điều tra các vụ rò rỉ thông tin mật. Đầu năm 2026, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối đối với hàng chục quan chức quân sự cấp cao trong khuôn khổ cuộc điều tra rộng hơn, bao gồm cả việc rò rỉ thông tin về kho vũ khí hiện đại của Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Việc cách chức ông Sylvia cũng diễn ra khi quân đội Mỹ được cho là đang lên kế hoạch cho khả năng nối lại các cuộc tấn công dữ dội nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3.11.