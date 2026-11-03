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    Nga - Ukraine hoàn tất ngừng bắn nhân đạo tại Oleshky

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng
    Hãng TASS hôm qua (2.11) đưa tin lệnh ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine kéo dài 6 ngày tại TP.Oleshky (tỉnh Kherson, miền nam Ukraine, hiện do Nga kiểm soát) đã chính thức khép lại theo kế hoạch, hoàn tất chiến dịch hỗ trợ nhân đạo tại khu vực này.

    Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow đánh giá tích cực về quá trình triển khai chiến dịch cũng như sự phối hợp hiệu quả giữa cơ quan nhân quyền hai nước. Trước đó, lực lượng Nga tuyên bố đã thực thi lệnh ngừng bắn tại Oleshky từ sáng 27.10 đến hết ngày 1.11.

    Nga - Ukraine hoàn tất ngừng bắn nhân đạo tại Oleshky - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế chăm sóc cho người dân sơ tán khỏi TP.Oleshky ngày 31.10

    Ảnh: AFP

    Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova nói rằng hàng chục tấn lương thực, nhu yếu phẩm đã được phát cho người dân địa phương, đồng thời những cư dân có nguyện vọng đều được hỗ trợ sơ tán an toàn sang các khu vực do Nga hoặc Ukraine kiểm soát. Viết trên mạng xã hội X ngày 1.11, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, người làm trung gian thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky, khẳng định sứ mệnh nhân đạo đã thành công với tổng cộng gần 800 người dân được sơ tán. Bà gửi lời cảm ơn và hoan nghênh tinh thần hợp tác của Nga và Ukraine, đồng thời bày tỏ hy vọng kết quả tại Oleshky sẽ làm nền tảng hướng đến thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa hai nước.

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    Theo Reuters, đây là đợt tạm ngừng giao tranh cục bộ dài nhất kể từ năm 2022 và chưa ghi nhận dấu hiệu đụng độ trở lại ngay sau khi thỏa thuận hết hiệu lực. Ủy viên Nhân quyền quốc hội Ukraine Dmytro Lubinets xác nhận hai bên đã tuân thủ đầy đủ các cam kết trong suốt thời gian qua. Ông Lubinets cho biết đang cùng bà Lantratova thảo luận khả năng tiếp tục triển khai những chương trình nhân đạo tương tự nhằm duy trì cơ chế tương tác giúp đỡ dân thường.

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    UKRAINE nga Oleshky Ngừng bắn Nhân đạo

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