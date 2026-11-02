Ứng dụng của Ukraine - Nga đồng loạt bị tin tặc tấn công, phát cảnh báo giả

Không quân Ukraine ngày 1.11 cho biết ứng dụng cảnh báo không kích của họ đã bị tin tặc tấn công. Theo Reuters, ứng dụng đã phát cảnh báo giả rằng thủ đô Kyiv và các khu vực khác gặp mối đe dọa phóng xạ và hóa học, đồng thời đối diện mối đe dọa giao tranh trong đô thị. Cảnh báo còn nêu rằng Nga đã triển khai tên lửa bội siêu thanh Oreshnik.

Khói bốc lên từ cơ sở lọc dầu Novokuybyshevsk ở vùng Samara (Nga) ngày 30.10 ẢNH: REUTERS

Không quân Ukraine cho rằng ứng dụng có thể đã bị đối phương tác động và khẳng định không có mối đe dọa phóng xạ nào, kêu gọi người dân bình tĩnh và theo dõi cập nhật từ nguồn chính thống. Cảnh báo giả sau đó được gỡ bỏ.

Bộ Chuyển đổi số của Ukraine sau đó xác nhận rằng ứng dụng đã bị vô hiệu hóa tạm thời sau một cuộc tấn công mạng khả nghi.

Theo kênh tin tức Telegram Mash của Nga, một nhóm tin tặc tự xưng là Hitcore đã nhận trách nhiệm về vụ xâm nhập này. Mash đưa tin rằng nhóm tin tặc cho biết họ đã lừa một nhân viên của một công ty Ukraine để lấy quyền truy cập vào máy tính của người này.

Mặc dù Mash mô tả nhóm tin tặc là người Nga, nhưng nhóm này trước đây chưa từng bị liên quan bất kỳ cuộc tấn công mạng nào được biết đến. Moscow luôn phủ nhận các cáo buộc liên quan đến các hoạt động như vậy, theo đài RT.

Cùng ngày, ứng dụng di động của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, dẫn đến việc phát tán tin giả ra công chúng, TASS dẫn tuyên bố của bộ cho biết.

Ngay sau đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã khởi động công tác khắc phục lỗ hổng bảo mật của ứng dụng di động và khôi phục hoạt động bình thường của ứng dụng.

Theo đài RT, Cơ quan Thống kê nhà nước Nga (Rosstat) cũng đã ghi nhận các cuộc tấn công mạng nhằm vào nguồn lực của cơ quan này từ ngày 29.10 đến ngày 1.11 .