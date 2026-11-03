Mỹ công bố ngày đàm phán 3 bên với Nga và Ukraine

Các nhà đàm phán Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm một bước đột phá trong cuộc xung đột Nga-Ukraine trước khi mùa đông đến, theo Reuters. Cuộc đàm phán hòa bình gần nhất do Mỹ làm trung gian đã diễn ra vào tháng 2, trước khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chào đón đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại Saint Petersburg ngày 21.10 Ảnh: AFP

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho hay các cuộc thảo luận mới tại Abu Dhabi sẽ tập trung vào "thỏa thuận an ninh thời hậu xung đột, giảm leo thang căng thẳng, các biện pháp nhân đạo và kết thúc xung đột".

Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ với Reuters rằng ông Witkoff cùng với ông Jared Kushner (con rể của Tổng thống Donald Trump) dự kiến sẽ đại diện cho Mỹ tại Abu Dhabi. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với thông báo của phía Mỹ.

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Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đồng ý tham gia vòng đàm phán 3 bên mới sau khi gặp ông Witkoff tại thành phố St.Petersburg cách đây 2 tuần. Đây là nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột gây tổn thất lớn nhất tại châu Âu kể từ sau Thế chiến 2.





Vị quan chức cấp cao Mỹ cho biết thêm phía Mỹ sẽ có những cuộc họp cấp chuyên viên tại Brussels (Bỉ) với đại diện từ Pháp, Đức, Anh, Liên minh châu Âu và NATO để thảo luận về "các bảo đảm an ninh cho Ukraine, khuôn khổ an ninh tương lai của châu Âu và hỗ trợ kinh tế cho công cuộc tái thiết Ukraine".

Cũng theo vị quan chức này, các cuộc họp sắp tới tiếp nối những thảo luận gần đây giữa các bên và "phản ánh nỗ lực không ngừng của Tổng thống Trump nhằm đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Nga và Ukraine".

Ukraine và Nga vẫn còn những bất đồng sâu sắc về các điều khoản cho bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào, dù Tổng thống Trump gần đây đã gia tăng áp lực buộc Ukraine phải đạt được một dạng thỏa thuận nào đó, theo Reuters.