Mỹ duyệt bán 500 tên lửa đánh chặn Patriot cho Ukraine

Đây được xem là một trong những bước đi quan trọng nhất nhằm cung cấp vũ khí phòng thủ cho Kyiv kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiệm kỳ hai bắt đầu.

Reuters dẫn tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 30.10 cho biết Ukraine sẽ chi trả cho các tên lửa đánh chặn này thông qua các khoản đóng góp từ Canada, Đức và Na Uy - được điều phối qua chương trình có tên là US JUMPSTART - cùng với nguồn ngân sách quốc gia được tài trợ bởi khoản vay hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu (EU).

Quân đội Mỹ phóng tên lửa Patriot trong một cuộc thử nghiệm ẢNH: BỘ CHIẾN TRANH MỸ

Theo thông tin trên trang web của Lầu Năm Góc, chương trình JUMPSTART sử dụng các khoản quyên góp từ các đồng minh để mua sắm vũ khí, dịch vụ và hoạt động huấn luyện nhằm hỗ trợ Ukraine phòng thủ sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự hồi năm 2022.

Trước đó, vào tháng 8, chương trình JUMPSTART cũng đã được sử dụng để mua 3.350 tên lửa hành trình phóng từ trên không, với trị giá 825 triệu USD, do các công ty Zone 5 Technologies và CoAspire sản xuất.

Hệ thống tên lửa Patriot hiện là vũ khí hiệu quả nhất để Ukraine chống lại các loại tên lửa đạn đạo có tốc độ cao và nước này từ lâu đã khẳng định rất cần tên lửa đánh chặn để đối phó các đợt tấn công từ Nga.

Việc chậm trễ bàn giao tên lửa đã làm gia tăng căng thẳng giữa Ukraine và Mỹ, đặc biệt là sau khi Tổng thống Donald Trump công bố một thỏa thuận liên quan đến dầu diesel với Nga, đồng thời chỉ trích Tổng thống Volodymyr Zelensky vì Kyiv không chịu chấm dứt các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine đã chờ đợi gần một tháng để Mỹ phê duyệt việc cung cấp các loại tên lửa thiết yếu, trong bối cảnh Nga đẩy mạnh các cuộc tấn công.

Ukraine tuyên bố giành chủ động trong xung đột với Nga

Ukraine sẽ không thể nhận được các tên lửa đánh chặn Patriot trong thời gian ngắn. Thông thường, quá trình thực hiện các thương vụ mua bán vũ khí có thể kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, trước nhu cầu cấp bách về vũ khí phòng thủ của Ukraine, các tên lửa Patriot này có thể được chuyển đến Kyiv với tiến độ nhanh hơn.

Mỹ đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho các đồng minh, đồng thời cũng sử dụng đạn dược trong các hoạt động quân sự ở Iran, làm dấy lên lo ngại về kho dự trữ các loại vũ khí phòng không và vũ khí dẫn đường chính xác quan trọng.