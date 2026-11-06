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    Ukraine điều tra cáo buộc hối lộ trong ngành an ninh

    Bảo Hoàng
    Bảo Hoàng

    Reuters đưa tin Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraine (NABU) vừa cáo buộc một số quan chức cấp cao thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Cơ quan Cảnh sát quốc gia và Văn phòng Tổng công tố tại nước này nhận hối lộ để "bảo kê" cho một mạng lưới tội phạm có tổ chức.

    Theo NABU, đường dây tội phạm có ít nhất 12 thành viên, điều hành hàng chục trung tâm cuộc gọi lừa đảo với 2.700 nhân viên, đối tượng bị nhắm đến có cả người Ukraine và người nước ngoài. Nhóm tội phạm bị cáo buộc lên kế hoạch thực hiện các vụ tấn công và bắt cóc, buôn bán chất cấm, sản xuất thuốc lá và ngoại tệ giả. NABU thông tin thêm một quan chức cấp cao của SBU "đã đe dọa dùng súng" nhằm ngăn cản điều tra viên khám xét hôm 4.11.

    Ukraine điều tra cáo buộc hối lộ trong ngành an ninh - Ảnh 1.

    Thành viên SBU đứng gác tại một tu viện ở thủ đô Kyiv (Ukraine) năm 2022

    Ảnh: AFP

    Quyền Giám đốc SBU Oleksandr Poklad thông báo đã cách chức 2 quan chức cấp cao liên quan cuộc điều tra của NABU. AFP dẫn lời ông Poklad khẳng định SBU sẽ phối hợp toàn diện. Ông Poklad kỳ vọng cuộc điều tra sẽ diễn ra minh bạch, khách quan và công bằng. Cơ quan Cảnh sát quốc gia Ukraine thông báo đã đình chỉ công tác các sĩ quan thuộc diện điều tra, song lưu ý tránh đưa ra kết luận vội vàng. Văn phòng Tổng công tố Ukraine cũng khẳng định sẵn sàng hợp tác.

    Theo Reuters, việc giải quyết nạn tham nhũng là mục tiêu quan trọng của Ukraine để mở đường gia nhập Liên minh Châu Âu (EU) và thể hiện uy tín để tiếp tục nhận các gói viện trợ tài chính. Ngày 4.11, NABU thông báo đã hoàn tất điều tra một vụ án rửa tiền lớn trong lĩnh vực năng lượng tại Ukraine. Cơ quan chức năng đang nỗ lực thu hồi các khoản tiền giao dịch bất hợp pháp, với tổng giá trị hơn 111 triệu USD.

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