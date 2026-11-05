Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị truy tố tội nhận hối lộ

Tân Hoa xã đưa tin sau cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát quốc gia, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc đã phát lệnh bắt giữ ông Mã Hưng Thụy vì tội nhận hối lộ và chỉ định Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), xử lý vụ án.

Bản cáo trạng cho biết ông Mã bị buộc tội lợi dụng các chức vụ từng đảm nhiệm và quyền hạn được giao để trục lợi cho người khác, đồng thời nhận hối lộ bất hợp pháp những khoản tiền và tài sản có giá trị đặc biệt lớn.

Các công tố viên cho biết ông Mã sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, theo China Daily.

Trước đó, vào tháng 4.2026, ông Mã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật nhà nước. Đến tháng 7.2026, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia công bố quyết định khai trừ đảng và cách chức đối với ông Mã Hưng Thụy.

Ông Mã Hưng Thụy, cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hồi tháng 3.2025 ẢNH: AP

Trong một tuyên bố được đưa ra vào thời điểm đó, các cơ quan chống tham nhũng cho biết ông Mã đã làm ngơ trước những hành vi vi phạm kỉ luật, pháp luật nghiêm trọng và hành vi có dấu hiệu tội phạm của cấp dưới thân cận. Ông Mã cũng bị phát hiện đã che giấu thông tin trong các cuộc điều tra nội bộ, lạm dụng chức quyền trong việc bổ nhiệm nhân sự và sắp xếp công việc cho người khác thông qua người thân và bạn bè.

Bên cạnh đó, ông Mã còn giúp đỡ người thân mua bất động sản với giá thấp hơn giá thị trường, tham gia vào các giao dịch bất chính liên quan đến tình dục, quyền lực và tiền bạc, và cho phép các thành viên gia đình lợi dụng ảnh hưởng của ông để thu lợi tài chính đáng kể.

Ông Mã Hưng Thụy (67 tuổi), quê ở tỉnh Sơn Đông, ông từng là Phó hiệu trưởng Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, đồng thời đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Viện Công nghệ không gian Trung Quốc và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2013.

Thêm một cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị khai trừ đảng

Năm 2013, ông đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, bao gồm Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc, Cục trưởng Tổng cục Năng lượng nguyên tử Trung Quốc, và Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia.

Sau đó, ông chuyển sang đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo cấp tỉnh nổi bật như tỉnh trưởng Quảng Đông, Bí thư Khu ủy Tân Cương. Đến tháng 7.2025, ông giữ chức Phó ban Lãnh đạo Công tác nông thôn trung ương.