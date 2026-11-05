    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị truy tố tội nhận hối lộ

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc ngày 5.11 cho biết ông Mã Hưng Thụy, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bị truy tố về tội nhận hối lộ.

    Tân Hoa xã đưa tin sau cuộc điều tra của Ủy ban Giám sát quốc gia, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Trung Quốc đã phát lệnh bắt giữ ông Mã Hưng Thụy vì tội nhận hối lộ và chỉ định Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), xử lý vụ án.

    Bản cáo trạng cho biết ông Mã bị buộc tội lợi dụng các chức vụ từng đảm nhiệm và quyền hạn được giao để trục lợi cho người khác, đồng thời nhận hối lộ bất hợp pháp những khoản tiền và tài sản có giá trị đặc biệt lớn.

    Các công tố viên cho biết ông Mã sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, theo China Daily.

    Trước đó, vào tháng 4.2026, ông Mã bị điều tra vì nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật Đảng và pháp luật nhà nước. Đến tháng 7.2026, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc và Ủy ban Giám sát quốc gia công bố quyết định khai trừ đảng và cách chức đối với ông Mã Hưng Thụy.

    Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị truy tố tội nhận hối lộ - Ảnh 1.

    Ông Mã Hưng Thụy, cựu Ủy viên Bộ Chính trị đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh hồi tháng 3.2025

    ẢNH: AP

    Trong một tuyên bố được đưa ra vào thời điểm đó, các cơ quan chống tham nhũng cho biết ông Mã đã làm ngơ trước những hành vi vi phạm kỉ luật, pháp luật nghiêm trọng và hành vi có dấu hiệu tội phạm của cấp dưới thân cận. Ông Mã cũng bị phát hiện đã che giấu thông tin trong các cuộc điều tra nội bộ, lạm dụng chức quyền trong việc bổ nhiệm nhân sự và sắp xếp công việc cho người khác thông qua người thân và bạn bè.

    Bên cạnh đó, ông Mã còn giúp đỡ người thân mua bất động sản với giá thấp hơn giá thị trường, tham gia vào các giao dịch bất chính liên quan đến tình dục, quyền lực và tiền bạc, và cho phép các thành viên gia đình lợi dụng ảnh hưởng của ông để thu lợi tài chính đáng kể.

    Ông Mã Hưng Thụy (67 tuổi), quê ở tỉnh Sơn Đông, ông từng là Phó hiệu trưởng Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, đồng thời đảm nhiệm các vị trí cấp cao tại Viện Công nghệ không gian Trung Quốc và Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2013.

    Thêm một cựu Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc bị khai trừ đảng

    Năm 2013, ông đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo cấp cao trong chính phủ, bao gồm Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Cục trưởng Cục Vũ trụ quốc gia Trung Quốc, Cục trưởng Tổng cục Năng lượng nguyên tử Trung Quốc, và Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Công nghiệp Quốc phòng Quốc gia.

    Sau đó, ông chuyển sang đảm nhiệm các vai trò lãnh đạo cấp tỉnh nổi bật như tỉnh trưởng Quảng Đông, Bí thư Khu ủy Tân Cương. Đến tháng 7.2025, ông giữ chức Phó ban Lãnh đạo Công tác nông thôn trung ương.

    Tin liên quan

    Trung Quốc khai trừ đảng tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập

    Trung Quốc khai trừ đảng tướng Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập

    Trung Quốc ngày 21.9 thông báo khai trừ hai sĩ quan quân đội cấp cao Trương Hựu Hiệp và Lưu Chấn Lập khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc vì 'vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật'.

    Trung Quốc khai trừ 4 tướng lĩnh khỏi Quốc vụ viện

    Trung Quốc khai trừ đảng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc

    Khám phá thêm chủ đề

    trung quốc Mã Hưng Thụy khai trừ đảng ủy viên bộ chính trị trung quốc tham nhũng Hối lộ truy tố

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận