Tàu không gian siêu bí mật của Trung Quốc lộ diện

Trang MSN ngày 28.10 dẫn báo cáo mới nhất của DIA mang tên “Những thách thức đối với an ninh trong không gian”, trong đó công bố hình ảnh 1 tàu vũ trụ của Trung Quốc do công ty tình báo không gian Maxar Technologies chụp năm 2024.

Theo trang The War Zone, hình ảnh cho thấy phương tiện có thiết kế thu nhỏ giống tàu con thoi, với đôi cánh nhỏ, 2 đuôi thẳng đứng và các cửa mở hướng lên trên ở khu vực khoang chứa hàng. Phần đuôi kéo dài mang các tấm pin mặt trời triển khai ở 2 bên. Phương tiện cũng có khoang ở mặt bụng, có thể dành cho càng đáp chính trong cấu hình càng đáp 3 bánh.

Thiết kế này được cho là có nhiều điểm tương đồng với X-37B, máy bay vũ trụ không người lái của Lực lượng không gian Mỹ, đặc biệt ở cấu trúc thân, càng đáp và khả năng mang mô-đun tải trọng mở rộng ở đuôi. Tuy nhiên, sải cánh của phương tiện Trung Quốc có vẻ dài hơn đáng kể so với X-37B.

Phương tiện được cho là tàu vũ trụ tuyệt mật của Trung Quốc Ảnh: DIA

Hiện Trung Quốc chưa công bố nhiều thông tin về Thần Long, mục đích hoạt động và các năng lực quân sự tiềm tàng của phương tiện này vẫn chưa được xác định đầy đủ. Tuy nhiên, Bắc Kinh đã để lộ sự tồn tại của dự án từ nhiều năm trước.

Theo thông tin được công bố, Thần Long thực hiện chuyến bay đầu tiên vào quỹ đạo năm 2020, kéo dài khoảng 2 ngày. Đến năm 2022, phương tiện tiếp tục chuyến bay thứ hai và hoạt động trong 276 ngày. Tháng 12.2023, Trung Quốc phóng Thần Long lần 3 kéo dài 268 ngày và kết thúc vào năm 2024, cũng là thời điểm Maxar chụp bức ảnh được đề cập trong báo cáo DIA.

DIA cho biết Thần Long từng “phóng và tương tác với một vật thể” trong không gian, nhưng không nêu rõ vật thể đó là gì hoặc hoạt động này diễn ra như thế nào. Theo các nguồn tin, Trung Quốc đã tiếp tục phóng Thần Long lần thứ 4 từ Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền vào ngày 7.2.2026.

Ngoài ra, Thần Long cũng thường được so sánh với tàu vũ trụ X-37B của Mỹ vì khả năng hoạt động lâu dài trên quỹ đạo và được tái sử dụng. Trong nhiệm vụ thứ 8, X-37B đã hoạt động trên quỹ đạo trái đất tầm thấp hơn 431 ngày, đồng thời thử nghiệm công nghệ liên lạc laser tiên tiến và thiết bị đo lượng tử. Nhiệm vụ này cho thấy máy bay vũ trụ có thể tái sử dụng không chỉ phục vụ các chuyến bay dài ngày mà còn được dùng để thử nghiệm công nghệ mới trong không gian.

Phương tiện thử nghiệm quỹ đạo X-37B của Mỹ ẢNH: USSPACECOM

Bên cạnh đó, X-37B còn có khả năng phóng lên theo phương thẳng đứng và hạ cánh theo phương ngang. Phương tiện dài hơn 29 feet (khoảng 8,8 mét), có sải cánh gần 15 feet (khoảng 4,6 mét) và đạt tốc độ quỹ đạo khoảng 17.426 dặm/giờ.

Báo cáo của DIA cũng đánh giá những thách thức an ninh không gian mà Mỹ và các đồng minh phải đối mặt. Ngoài nguy cơ gia tăng mảnh vỡ và rác thải trên quỹ đạo, báo cáo còn phân tích các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên trong lĩnh vực này.