NASA bật đèn xanh cho trạm không gian tư nhân

Trạm không gian quốc tế trên quỹ đạo thấp của trái đất ảnh: reuters

Trong thư ngỏ kèm theo bộ hồ sơ mời thầu dài 360 trang, NASA trình bày kế hoạch giúp cơ quan đảm bảo sự hiện diện bền vững của con người ở quỹ đạo thấp của trái đất (LEO) cho mục đích nghiên cứu khoa học và khám phá vũ trụ, theo trang Ars Technica.

Một số công ty đã dành nhiều năm thiết kế và phát triển các trạm không gian tư nhân, và hồ sơ trên mang đến một số lời giải cho yêu cầu của NASA về năng lực cần thiết cho lĩnh vực này.

Những hãng nào hứng thú tham gia được yêu cầu gửi phản hồi cho NASA hạn chót là vào ngày 8.12. NASA cho biết có kế hoạch chọn 2 nhà thầu hoặc hơn trong giai đoạn cạnh tranh hiện tại và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 4 năm sau.

Sự hiện diện bền vững trên LEO

"Chúng tôi muốn làm rõ rằng NASA sẽ không bao giờ từ bỏ sự hiện diện ở quỹ đạo thấp của trái đất", Giám đốc NASA Jared Isaacman nhấn mạnh trong tuyên bố vào thời điểm đưa ra hồ sơ.

Theo đó, NASA sẽ tiếp tục cần đến một nơi có thể nghiên cứu, phát triển công nghệ, đào tạo phi hành đoàn, và chuẩn bị cho các sứ mệnh đến mặt trăng và sao Hỏa.

Trong bối cảnh này, các trạm không gian thương mại có thể cung cấp năng lực trên, trong khi tạo cơ hội mới cho ngành công nghệ Mỹ và cho phép NASA tập trung hơn vào các nguồn lực cho các sứ mệnh đầy thách thức ở phía trước.

Các ứng viên tham gia giai đoạn cấp vốn này chắc chắn sẽ có những cái tên như Axiom Space, Voyager Space và Vast Space. Blue Origin đã thắng thầu trong vòng cấp vốn trước đó của NASA, nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu công ty có thể theo đuổi lâu dài hay không.

SpaceX dường như sẽ không tham gia, ít nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Bên thắng giai đoạn một sẽ nhận được ít nhất 100 triệu USD. Những giai đoạn tiếp theo của hợp đồng sẽ trị giá hàng tỉ USD. NASA cho biết giai đoạn 2 có tên "Những điểm đến thương mại trên quỹ đạo thấp của trái đất", dự kiến khởi động trong năm sau, và bao gồm kinh phí phát triển và xác nhận các trạm vũ trụ. Giai đoạn 3 sẽ bao gồm việc mua ít nhất 4 chuyến bay đưa phi hành gia NASA đến các trạm vũ trụ tư nhân.