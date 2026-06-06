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Thế giới

Phi hành đoàn trạm không gian ISS phải trú ẩn vì rò rỉ ở module Nga

Hạo Nhiên
Hạo Nhiên
06/06/2026 10:35 GMT+7

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) hôm 5.6 yêu cầu 5 trong số 7 phi hành gia trên Trạm Không gian Quốc tế (ISS) tạm chuyển vào tàu vũ trụ Crew Dragon đang kết nối với trạm vì sự cố ở module Zvezda của Nga.

Space station crew briefly moves to "safe haven" amid concerns over leaks - Ảnh 1.

Hiện có 7 phi hành gia gồm các nước Mỹ, Nga, Pháp trên ISS

ảnh: nasa

Roscosmos, Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga quản lý phần của Nga trên ISS, cho biết trạm không gian quốc tế không gặp nguy hiểm sau khi module Zvezda xuất hiện 2 lỗ rò khí nhỏ, theo Đài CBS News hôm 6.6.

Hai nhà du hành vũ trụ Sergey Kud-Sverchkov và Sergey Mikaev của Nga đã tiến hành sửa chữa trong lúc các đồng nghiệp ẩn náu bên trong tàu Crew Dragon. Một lỗ rò khí ở khoang nằm ở phần đuôi của module Zvezda đã được bịt lại, và công tác chuẩn bị được tiến hành để xử lý lỗ rò còn lại.

Sau thao tác của bộ đôi phi hành gia Nga, các đồng nghiệp trên trạm đã được cho phép rời tàu trú ẩn và quay về công việc bình thường. Họ là các phi hành gia người Mỹ Jessica Meir, Jack Hathaway và Chris Williams, phi hành gia người Pháp Sophie Adenot của Cơ quan Không gian châu Âu và nhà du hành vũ trụ Nga Andrey Fedyaev.

"Roscosmos đã ngừng nỗ lực sửa chữa cấu trúc bên trong đường hầm chuyển tiếp của module dịch vụ Zvezda là PrK trong ngày 5.6, do cần đánh giá các đo đạc và dữ liệu", một người phát ngôn của NASA thông báo trên mạng xã hội X.

Trong thông báo cập nhật vào tối cùng ngày, NASA bày tỏ hoàn toàn ủng hộ quyết định ngừng việc sửa chữa của phía Nga. Kết quả là theo sau quyết định này, các phi hành gia còn lại chấm dứt hoạt động trú ẩn và quay về trạm không gian quốc tế để làm việc.

Kể từ năm 2019, những vụ rò rỉ khí nhỏ đã xảy ra tại đoạn đường hầm phía sau ISS, nơi các tàu chở hàng và tàu Soyuz kết nối với trạm. Tuy nhiên, những nỗ lực nhằm xác định chính xác nguồn rò rỉ và khắc phục đến nay vẫn chưa cho kết quả ổn định.

Để đảm bảo an toàn, khoang này được cô lập theo định kỳ và luôn được giữ áp suất thấp hơn nhằm giảm thiểu tình trạng rò khí.

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