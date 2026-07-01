Phi hành gia Mỹ sửa thành công cánh tay robot khổng lồ của trạm không gian

Phi hành gia Chris Williams trong quá trình thực hiện cuộc đi bộ ngoài không gian để sửa chữa cánh tay robot của ISS hôm 30.6 ảnh: nasa

Nỗ lực của bộ đôi phi hành gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) sau nhiều giờ liền đã giúp thay thế đoạn "khớp" nặng 91 kg bị hỏng của cánh tay robot dài gần 18 m của ISS, theo Đài CBS News dẫn thông báo của NASA hôm 30.6.

Trước đó, ngày 27.5, Trung tâm Không gian Johnson ở Houston (bang Texas) phát hiện 1 trong 7 khớp của cánh tay robot khổng lồ tên Canadarm2 do Canada chế tạo đã ngốn điện nhiều hơn bình thường và không hoạt động ổn định.

Sau quá trình thẩm định từ xa, các nhà quản lý NASA và những chuyên gia của Cơ quan Không gian Canada, bên cung cấp cánh tay robot, kết luận rằng phần khớp được đề cập đã bị hỏng và cần phải được thay thế.

"Những hệ thống như Canadarm2 ngay từ đầu được thiết kế với những bộ phận có thể được thay và bảo trì", NASA dẫn lời ông Bill Spetch, giám đốc phụ trách vận hành và tích hợp của ISS.

Vào 19 giờ 20 tối 30.6 (giờ Việt Nam), nữ phi hành gia Jessica Meir và đồng nghiệp Chris Williams đã chính thức bắt đầu cuộc đi bộ ngoài không gian thứ ba của trạm trong năm nay và thứ 280 kể từ khi ISS bắt đầu hoạt động.

Mục tiêu của cuộc đi bộ ngoài không gian lần này là "thay khớp" cho cánh tay robot của Canada.

Tổng cộng họ đã mất 7 giờ 20 phút cho "cuộc phẫu thuật" trên quỹ đạo trái đất.

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Cánh tay robot đóng vai trò quan trọng cho các hoạt động thường ngày của ISS. Các phi hành gia đã dùng Canadarm2 để giữ lấy các tàu chở hàng Cygnus của Northrop Grumman vào vị trí kết nối với trạm, trong khi di chuyển những bộ phận khác và cả phi hành gia từ điểm này sang điểm khác trong các nhiệm vụ bảo trì ngoài trạm.

NASA có kế hoạch cho trạm ISS về hưu vào cuối năm 2030. Ông Spetch cho hay cơ quan Mỹ sẽ tiếp tục bảo trì cánh tay robot cho đến khi sứ mệnh chấm dứt.