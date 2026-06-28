Trung Quốc muốn mở rộng gấp đôi Thiên Cung khi ISS gần kết thúc sứ mệnh

Trạm Thiên Cung có hình chữ T ảnh: cmse

Trạm Thiên Cung hiện có cấu trúc hình chữ T, gồm 3 module được phóng lên quỹ đạo từ năm 2021 đến 2022. Theo kế hoạch mới, Trung Quốc dự kiến sẽ nâng số module của trạm không gian lên 6 để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu gia tăng và tiếp nhận thêm số phi hành đoàn đến trạm, theo Space.com hôm 27.6.

"Việc mở rộng vốn nằm trong kế hoạch ban đầu", Tân Hoa xã dẫn lời ông Qian Hang, nhà nghiên cứu của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc (CASC).

Cũng theo Tân Hoa xã, giai đoạn đầu của việc mở rộng sẽ chứng kiến vụ phóng module đa năng trọng lượng 20 tấn. Module này sẽ được kết nối với module lõi là Thiên Hòa.

Các cổng kết nối bổ sung đến từ số module mới sẽ cho phép trạm Thiên Cung đón thêm nhiều tàu vũ trụ và tăng tính linh hoạt trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, Trung Quốc đang phát triển các phương án vận tải hàng hóa chi phí thấp cho trạm, trong khi tàu vũ trụ có người lái thế hệ mới Mộng Châu có thể chở theo 7 phi hành gia lên quỹ đạo. Hiện tàu Thần Châu, phương tiện đang được dùng để đưa các phi hành gia lên trạm, chỉ có sức chứa tối đa 3 người.

Trạm Không gian Quốc tế đang tiến gần đến thời điểm kết thúc sứ mệnh ảnh: nasa

Tuy nhiên, trước khi module mới được phóng, Trung Quốc trước hết sẽ đưa kính thiên văn Tuần Thiên lên trạm vào năm 2027. Đây là kính viễn vọng có kích thước cỡ xe buýt, với mặt gương chính đường kính 2 m, nhỏ hơn kính Hubble của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA).

Kế hoạch mở rộng trạm Thiên Cung được công bố trong bối cảnh NASA đang chuẩn bị cho quá trình kết thúc hoạt động của ISS.

NASA trong vài năm nữa sẽ phóng Phương tiện Hạ quỹ đạo của Mỹ (USDV) do SpaceX phát triển và kéo ISS vào khí quyển bên trên Thái Bình Dương. Việc hạ quỹ đạo ISS được dự kiến thực hiện vào cuối năm 2030 hoặc đầu năm 2031.

Trong lúc Mỹ vẫn chưa quyết định phương án xây dựng các trạm vũ trụ thương mại nhằm thay thế ISS sau khi trạm này về hưu, Trung Quốc trong thời gian đó có thể đã sở hữu tiền đồn không gian lớn nhất trên quỹ đạo với trạm Thiên Cung.