Lầu Năm Góc lên phương án ứng phó nguy cơ căn cứ Mỹ bị cô lập

Dựa trên các tài liệu mà đài Fox News xem xét, yêu cầu mới này là 1 phần của Fortress - sáng kiến quân sự rộng lớn hơn nhằm duy trì khả năng chiến đấu của lực lượng Mỹ ngay cả khi có gián đoạn các hệ thống dân sự mà quân đội phụ thuộc.

“Chúng tôi không muốn dựa vào cơ sở hạ tầng đô thị dân sự thông thường để vận hành quốc phòng. Chúng tôi đơn giản là không thể. Đó là một rủi ro không thể chấp nhận được”, ông Sean Parnell, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết.

Theo kế hoạch Fortress, mọi căn cứ quân sự lớn trên lục địa Mỹ dự kiến sẽ duy trì các hoạt động thiết yếu một cách độc lập trong ít nhất 90 ngày, bao gồm cả việc tiếp cận điện, nước, nhiên liệu và thông tin liên lạc.

Ngoài ra, yêu cầu này cũng phản ánh một sự thay đổi rộng hơn trong cách Lầu Năm Góc chuẩn bị cho các mối đe dọa đối với lãnh thổ Mỹ. “Tôi nhận ra rằng phần lớn cách chúng ta suy nghĩ về quốc phòng trong nước được xây dựng dựa trên giả định lỗi thời rằng 2 đại dương sẽ bảo vệ chúng ta”, ông Parnell nói.

Căn cứ không quân Eglin của Mỹ tọa lạc tại bang Florida ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

Cụ thể, Fortress đề xuất triển khai các lò phản ứng hạt nhân di động, hệ thống lưu trữ pin quy mô lớn và lưới điện siêu nhỏ để duy trì hoạt động của các căn cứ khi mất điện. Kế hoạch cũng yêu cầu dự trữ chiến lược đạn dược, nhiên liệu, khoáng sản thiết yếu, thiết bị điện tử, phụ tùng và vật tư y tế.

Bên cạnh đó, quân đội cần có ít nhất 2 kênh cung ứng hoặc cơ sở sản xuất đủ điều kiện cho những mặt hàng quốc phòng quan trọng.

Theo ông Parnell, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đang thúc đẩy cách tiếp cận quốc phòng mới thông qua các sáng kiến "Vòm vàng", đồng thời tái tập trung vào Tây bán cầu, Greenland và Panama.

“Cuộc xung đột tiếp theo có khả năng sẽ diễn ra trên nhiều mặt trận. Hãy nhìn vào địa chính trị đằng sau bất kỳ cuộc chiến tranh lớn nào. Khi điều đó xảy ra, chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ bị gián đoạn”, ông Parnell cảnh báo.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn cung, sáng kiến này còn hướng đến khả năng chuyển đổi các nhà máy dân sự sang sản xuất quốc phòng thông qua Mạng lưới sản xuất dự trữ dân sự (CRMN). Theo đó, các cơ quan chức năng sẽ chuẩn bị trước hợp đồng, biện pháp bảo đảm an ninh mạng và quy trình chuyển đổi sản xuất, đồng thời thường xuyên kiểm tra năng lực đáp ứng của ngành công nghiệp và tổ chức diễn tập huy động.

Hệ thống Fortress cũng đặt mục tiêu bảo vệ các hệ thống liên lạc, định vị và vệ tinh quân sự trước nguy cơ bị can thiệp, bao gồm tình trạng gây nhiễu GPS và gián đoạn hoạt động của các tài sản trên không gian.

“Điện năng giờ đây là yếu tố quyết định chiến tranh. Không có điện, bạn sẽ mất liên lạc, nước, hậu cần, dây chuyền lắp ráp và cả những cấu trúc chỉ huy quân sự cơ bản”, người phát ngôn Lầu Năm Góc cảnh báo. Qua đó, ông nhấn mạnh quân đội Mỹ cần chuẩn bị từ trước, thay vì chờ đến khi xung đột đa mặt trận bùng phát mới lên phương án ứng phó.

Ông Parnell mô tả Fortress như một “chính sách bảo hiểm” nhằm duy trì hoạt động của lực lượng Mỹ nếu 1 cuộc xung đột lớn làm gián đoạn cơ sở hạ tầng và chuỗi cung ứng mà quân đội phụ thuộc.