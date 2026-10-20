Đám cháy cỏ hóa thảm họa chết người tại căn cứ quân sự Canada

Giới chức Canada ngày 18.10 cho biết vụ hỏa hoạn khiến 4 binh sĩ thiệt mạng và 39 người bị thương bắt nguồn từ một đám cháy cỏ âm ỉ, sau đó nhanh chóng lan rộng tại khu vực huấn luyện của căn cứ quân sự Wainwright ở tỉnh bang Alberta (Canada), nơi các quân nhân đang diễn tập, Reuters đưa tin.

4 người chết trong 'thảm kịch nghiêm trọng' ở căn cứ quân sự Canada

Theo Bộ Quốc phòng Canada, vụ việc ban đầu chỉ là đám cháy nhỏ xảy ra vào chiều 17.10 (giờ địa phương), thế nhưng sức gió đột ngột tăng lên tới 96 km/giờ đã khiến ngọn lửa lan rộng. Thiếu tướng Wade Rutland, Chỉ huy Sư đoàn 1 Canada, cho biết các binh sĩ đã bất ngờ trước tốc độ của ngọn lửa. "Chỉ trong vòng 30 giây đến 1 phút, từ chỗ không thấy gì, ngọn lửa đã ập ngay đến họ", ông Rutland nói. Trong số những người bị thương có 19 người trong tình trạng nguy kịch.

Thủ tướng Canada Mark Carney gọi đây là một trong những bi kịch tồi tệ nhất đối với quân đội Canada xảy ra vào thời bình và ngay trên lãnh thổ nước này. Ông đã chỉ đạo treo cờ rủ trên tất cả tòa nhà liên bang và cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân chịu ảnh hưởng.

Khu vực xảy ra vụ cháy sau khi khống chế ngọn lửa vào ngày 18.10 ẢNH: AP

Trước những đồn đoán rằng vụ cháy bùng phát do đường ống dẫn khí có thể đã bị bắn trúng, ông Rutland loại trừ khả năng liên quan đến hạ tầng dầu khí trong khu vực hay có sự can thiệp từ bên ngoài. Ông nói thêm có thể mất một tháng để xác định nguyên nhân cụ thể. AFP đưa tin giới chức NATO cũng đã gửi lời chia buồn đến sự cố tại căn cứ Wainwright, nơi thường tổ chức huấn luyện có sự tham gia của quân nhân các nước thành viên liên minh này.