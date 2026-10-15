Ông Trump: Canada 'cuối cùng sẽ thành tiểu bang thứ 51' của Mỹ

Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở TP. Bullhead, bang Arizona, Tổng thống Trump cho rằng Canada nhiều năm qua "đối xử rất tệ" với Mỹ, đồng thời nhắc lại những bất bình liên quan ngành sữa, ô tô và cán cân thương mại song phương.

"Cuối cùng họ sẽ trở thành tiểu bang thứ 51, bởi đó là cách duy nhất để điều này xảy ra. Chúng ta không cần họ, nhưng họ cần chúng ta", CTV News dẫn lời ông Trump.

Tổng thống Donald Trump tham gia một cuộc mít tinh tranh cử ở Alaska (Mỹ) ngày 13.10.2026 ẢNH: AP

Tổng thống Mỹ cũng đặt câu hỏi vì sao Washington phải chi hàng tỉ USD "để hỗ trợ một quốc gia không phải là một phần của chúng ta", đồng thời liên hệ Canada với Greenland - nơi ông từ lâu bày tỏ mong muốn gia tăng ảnh hưởng của Mỹ.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Canada tiếp tục căng thẳng sau nhiều vòng áp thuế và trả đũa.

Cùng ngày 14.10, Đại sứ Mỹ tại Canada Pete Hoekstra cho rằng một số tuyên bố của giới chức Canada về việc áp thuế nhắm vào các bang cụ thể của Mỹ có thể bị Washington xem là "can thiệp chính trị" trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11.

Ông Hoekstra dẫn phát biểu trước đó của Bộ trưởng Công nghiệp Canada Mélanie Joly rằng các biện pháp trả đũa được thiết kế để gây sức ép lên một số bang Mỹ.

Phía Canada nhiều lần bác bỏ ý tưởng trở thành "tiểu bang thứ 51". Thủ hiến British Columbia David Eby gần đây cho biết tỉnh này sẽ đặt biển tại các cửa khẩu biên giới khẳng định Canada "không bao giờ là tiểu bang thứ 51".

Thủ hiến Ontario Doug Ford trước đó cũng tuyên bố chủ quyền Canada "không phải để bán" và khẳng định kịch bản sáp nhập "sẽ không bao giờ xảy ra".