4 người chết, 39 người bị thương trong vụ cháy lớn tại căn cứ quân sự Canada

Thiếu tướng Wade Rutland, Tư lệnh Sư đoàn số 1, tại cuộc họp báo rạng sáng nay (19.10, giờ Việt Nam) ảnh: ap

Reuters hôm nay 19.10 dẫn lời giới hữu trách đã công bố con số thương vong trong vụ cháy căn cứ quân sự Canada, cụ thể là căn cứ lực lượng vũ trang Canada Wainwright (CFB Wainwright) thuộc tỉnh bang Alberta.

Đám cháy bùng phát khoảng 16 giờ hôm 17.10 (giờ địa phương). Gió mạnh với vận tốc đến 96 km/giờ đã khiến lửa nhanh chóng lan rộng tại khu huấn luyện, nơi các quân nhân đang diễn tập bắn đạn thật.

Thiếu tướng Wade Rutland, Tư lệnh Sư đoàn số 1, gọi vụ cháy là sự cố hiếm gặp và diễn tiến quá nhanh. "Tôi chưa từng chứng kiến điều gì như thế", theo vị tướng.

Thủ hiến Alberta Danielle Smith cho biết đã có 39 người được điều trị tại bệnh viện tính đến trưa 18.10 (giờ địa phương). Trong số này, ít nhất 19 người trong tình trạng nghiêm trọng, theo CNN dẫn lời bà Smith.

Xe cứu hỏa tiếp tục dập lửa vào hôm 18.10 (giờ địa phương) ảnh: reuters

Thủ tướng Canada Mark Carney gọi vụ hỏa hoạn là một trong những thảm kịch nghiêm trọng nhất trong thời bình từng xảy ra cho lực lượng vũ trang Canada trên lãnh thổ nước này. Nhà lãnh đạo đã chỉ đạo hạ cờ rủ tại các tòa nhà liên bang trên toàn quốc để tưởng niệm các nạn nhân.

Theo số liệu gần nhất có được vào năm 2021, căn cứ quân sự CFB Wainwright có tổng cộng 1.310 quân nhân và nhân viên dân sự. Bộ trưởng Quốc phòng Canada David McGuinty chuẩn bị đến thành phố Wainwright để nghe báo cáo về tình hình vụ việc.

CFB Wainwright là nơi đặt Trung tâm Huấn luyện Cơ động Canada, vốn là đơn vị tổ chức các tình huống và triển khai hoạt động diễn tập. Ông Carney cho hay những người bị ảnh hưởng trong vụ hỏa hoạn đến từ các căn cứ quân sự trên khắp Canada.