Cháy nhà máy pháo hoa ở Nga, 14 người chết

"Số người thiệt mạng trong vụ cháy tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Yaroslavl đã tăng lên 14 người, và một người bị thương", TASS dẫn thông báo từ Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga.

Các nhân viên cứu hộ thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga làm việc tại hiện trường vụ nổ ở nhà máy pháo hoa Avangard ở thành phố Gatchina thuộc tỉnh Leningrad vào ngày 19. 10.2018

Ảnh: AFP

Phát ngôn viên cơ quan ứng phó khẩn cấp địa phương cho hay khi vụ cháy xảy ra có tổng cộng 15 người ở bên trong nhà máy. Một người đang được điều trị tại bệnh viện và đám cháy đã được dập tắt.

Trước đó, Tỉnh trưởng Mikhail Evrayev của tỉnh Yaroslavl thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng đã xác nhận có 10 người thiệt mạng và công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ được tiến hành suốt đêm.

Đám cháy bao trùm hai tòa nhà tại làng Kubrinsk, gần thị trấn Pereslavl-Zalessky. Ông Evrayev cho biết thêm khoảng 200 nhân viên cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường, theo Reuters.

Phát ngôn viên cơ quan ứng phó khẩn cấp địa phương cho hay lửa đã thiêu rụi hai tòa nhà nói trên. Cũng theo vị này, vụ cháy có thể bắt nguồn từ việc vi phạm quy định an toàn, và "các nguyên nhân khác gây ra vụ cháy đang được điều tra làm rõ".

Cơ quan công tố khu vực cho hay đã mở cuộc điều tra về các vi phạm quy định an toàn công nghiệp sau vụ cháy nhà máy pháo hoa.

Những vụ hỏa hoạn gây chết người thường xảy ra tại Nga và giới chức cho rằng nguyên nhân là do các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo, theo AFP.