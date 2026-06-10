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Thế giới

Hồng Kông truy tố 7 người trong vụ cháy chung cư khiến 168 người chết

Khánh An
Khánh An
10/06/2026 14:58 GMT+7

Hồng Kông truy tố 7 người và hai công ty về các tội danh ngộ sát và thông đồng trong vụ cháy chung cư Hoằng Phúc Uyển, vụ hỏa hoạn chết chóc nhất lịch sử đặc khu này.

Hồng Kông truy tố 7 người trong vụ cháy chung cư khiến 168 người chết- Ảnh 1.

Chung cư Hoằng Phúc Uyển chìm trong khói lửa hôm 26.11.2025

ẢNH: AP

Hãng AP ngày 10.6 đưa tin cơ quan chức năng Hồng Kông vừa truy tố 7 người và hai công ty về các tội danh ngộ sát và thông đồng trong thảm họa cháy chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court).

Vụ hỏa hoạn kinh hoàng đã thiêu rụi 7 tòa nhà chung cư và cướp đi sinh mạng của 168 người vào ngày 26.11.2025. Cư dân cũ và thân nhân của những người thiệt mạng đã chờ đợi câu trả lời suốt nhiều tháng, sau khi ngọn lửa tàn phá khu chung cư ở vùng ngoại ô quận Đại Bộ.

Trong thông cáo đưa ra ngày 10.6, nhà chức trách cho biết cảnh sát và Ủy ban độc lập chống tham nhũng đã cáo buộc các nghi phạm về 25 tội danh. Ngoài ngộ sát và thông đồng, các nghi phạm còn bị truy tố về các tội danh rửa tiền, âm mưu cản trở công lý, trốn thuế và các tội danh khác.

Bảy người này giữ các vai trò khác nhau trong dự án lớn nhằm cải tạo khu nhà ở Hoằng Phúc Uyển. Hai công ty bị truy tố là công ty tư vấn dự án và nhà thầu chính tham gia dự án.

Hồi tháng 3, cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ 38 người với các cáo buộc liên quan khu phức hợp này, bao gồm tội ngộ sát và lừa đảo. Cảnh sát cho biết 9 người đã bị truy tố. Cũng trong tháng 3, cơ quan chống tham nhũng cho biết họ đã bắt giữ 23 người vì nghi ngờ phạm các tội như nhận hối lộ và âm mưu lừa đảo.

Luật sư Victor Dawes đại diện cho một ủy ban độc lập đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc cho biết hầu hết các hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy đều bị hỏng trong vụ cháy do lỗi của con người.

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