Cháy quán bar ở Bangkok, 27 người chết

Một phóng viên của AFP đã nhìn thấy nhiều túi đựng thi thể màu đen trên mặt đất bên ngoài quán bar và nhà hàng Rong Beer Na Lat Phrao ở Bangkok vào sáng sớm nay 13.7, trong khi hàng chục nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường.

Các nhân viên cứu hộ chuẩn bị đưa thi thể nạn nhân lên xe cứu thương ở Bangkok (Thái Lan), sau vụ hỏa hoạn tại quán bar Rong Beer Na Lat Phrao vào tối 12.7 Ảnh: AFP

"Ngọn lửa lan rất nhanh, bốc lên tận trần nhà. Khói có thể là nguyên nhân chính gây tử vong," Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt nói với các phóng viên tại hiện trường.

Ông Chadchart cho hay 27 người đã thiệt mạng và 63 người phải nhập viện, trong đó có 22 người trong tình trạng nguy kịch, và nói rằng chính quyền đã mở cuộc điều tra.

Một số nạn nhân được tìm thấy gần lối thoát hiểm và giới chức tin rằng có thể đã có vật cản chặn lối thoát, theo ông Chadchart.

"Tôi nghe thấy tiếng la hét lớn từ rất nhiều người bên trong - hỗn loạn đã xảy ra", một du khách người Lào tên Kan Kutirat nói với AFP.

Kan cho biết anh đang uống rượu một mình tại quán bar vào khoảng 22 giờ ngày 12.7 thì thấy khói bốc lên gần sân khấu. "Tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này trước đây. Những hình ảnh đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí tôi", anh Kan chia sẻ.

Cảnh sát quốc gia Thái Lan thông báo trên mạng xã hội vào khoảng 2 giờ ngày 13.7 rằng đám cháy đã được "kiểm soát".

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã đến hiện trường. Ông Anutin cho hay các nghệ sĩ tại quán bar mô tả "khói bốc ra từ cầu dao điện gần sân khấu, sau đó là mất điện và một tiếng nổ".

"Hầu hết các nạn nhân chạy ra phía sau, vào nhà vệ sinh nhưng không có lối thoát. Có thể là do hoảng loạn vì có lửa và khói trong nhà hàng", ông Anutin nói với các phóng viên.