Thế giới

Hé lộ nguyên nhân vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ khiến 40 người thiệt mạng

Trí Đỗ
03/01/2026 09:18 GMT+7

Giới chức Thụy Sĩ cho biết nhiều khả năng pháo hoa gắn trên chai sâm panh đặt quá gần trần nhà là nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một quán bar đông người ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Crans-Montana.

Phát biểu tại họp báo ngày 2.1, công tố viên Beatrice Pilloud cho biết mọi bằng chứng hiện có đều cho thấy đám cháy bắt nguồn từ những que pháo sáng được gắn vào chai sâm panh trong quá trình phục vụ khách. "Chúng được đặt quá gần trần nhà. Các đoạn video và lời khai nhân chứng cho thấy lửa bùng phát và lan cực nhanh", theo The Guardian dẫn lời bà Pilloud nói.

Tiết lộ nguyên nhân vụ cháy quán bar ở Thụy Sĩ khiến 40 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Hình ảnh cho thấy các que pháo sáng đã bắt lửa lên phần trần nhà của quán bar

ẢNH: THE GUARDIAN

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng 1.1, thiêu rụi quán bar Le Constellation - nơi đang chật kín người, chủ yếu là giới trẻ, tụ tập đón giao thừa. Vụ việc khiến khoảng 40 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Truyền thông Thụy Sĩ, Pháp và Ý dẫn lời nhân chứng cho biết nhân viên quán đã giơ cao các chai sâm panh gắn pháo sáng như một màn trình diễn quen thuộc cho khách gọi bàn đặc biệt.

Chuyên gia phòng cháy chữa cháy Markus Knorr nhận định loại tấm xốp cách âm gắn trên trần dường như bắt lửa rất nhanh và cháy dữ dội nếu không được xử lý chống cháy, khiến đám cháy lan rộng chỉ trong vài giây.

Nhà chức trách cho biết cuộc điều tra sẽ tập trung vào việc tuân thủ quy định an toàn, gồm vật liệu cải tạo quán, giấy phép hoạt động, lối thoát hiểm, trang thiết bị chữa cháy và số người có mặt tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn. 

Chủ quán bar đã bị thẩm vấn nhưng chưa bị buộc tội. Nếu có căn cứ cho thấy sai phạm, cơ quan chức năng sẽ mở điều tra về các tội danh phóng hỏa do bất cẩn, gây chết người do bất cẩn và gây thương tích do bất cẩn.

Cảnh sát vùng Valais xác nhận 119 người bị thương, trong đó 113 người đã được xác định danh tính.

Hỏa hoạn dữ dội tại quán bar Thụy Sĩ, hàng chục người thiệt mạng

Các nhà chức trách đang nỗ lực hết sức để nhanh chóng xác định danh tính các nạn nhân, nhiều người trong số họ bị bỏng nặng. Việc nhận dạng các thi thể đang được tiến hành bằng hồ sơ nha khoa và ADN.

Ông Eric Bonvin, Giám đốc bệnh viện khu vực ở Sion, cho biết trong cuộc họp báo rằng loại thương tích mà hầu hết những người bị thương gặp phải "sẽ cần được điều trị trong một thời gian rất dài".

Liên minh châu Âu cho biết sẵn sàng hỗ trợ y tế, trong khi Pháp, Đức và Ba Lan đã tiếp nhận một số nạn nhân. Giáo hoàng Leo XIV gửi lời chia buồn và cầu nguyện cho các nạn nhân.

Tổng thống Thụy Sĩ Guy Parmelin thông báo nước này sẽ tổ chức 5 ngày quốc tang, gọi đây là một trong những thảm kịch đau thương nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
