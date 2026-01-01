Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cháy nổ, nhiều người thiệt mạng tại tiệc mừng năm mới trong quán bar ở Thụy Sĩ

Khánh An
01/01/2026 15:47 GMT+7

Quán bar tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng Crans-Montana ở Thụy Sĩ xảy ra cháy nổ dịp tiệc mừng năm mới, với thông tin chưa chính thức cho biết có nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Cháy nổ tại quán bar ở thụy sĩ gây nhiều thương vong trong dịp mừng năm mới - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cháy tại quán bar ở Thụy Sĩ

ẢNH: AP

Đài CNN ngày 1.1 dẫn lời cảnh sát Thụy Sĩ cho hay một số người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương sau một vụ nổ và hỏa hoạn tại một quán bar ở khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana phía tây nam nước này.

Phát ngôn viên Gaetan Lathion của cảnh sát bang Valais cho biết vụ cháy bùng phát vào khoảng 1 giờ 30 ngày 1.1 tại quán bar Le Constellation ở Crans-Montana, khiến "một số người bị thương và thiệt mạng".

Cảnh sát chưa đưa ra con số chính xác về số người thiệt mạng và bị thương, cũng như chi tiết về nguyên nhân vụ cháy. Nơi xảy ra vụ việc là địa điểm nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Dự kiến cảnh sát và công tố viên khu vực sẽ họp báo trong ngày để cung cấp thêm chi tiết.

Đài Sky News đưa tin ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong vụ việc, trong khi một số phương tiện truyền thông địa phương cho rằng con số này có thể cao hơn. 

Trong khi đó, tờ báo địa phương Le Nouvelliste cho biết các nguồn tin của họ mô tả "thiệt hại nặng nề", với "khoảng 40 người chết và 100 người bị thương".

Người phát ngôn cảnh sát từ chối xác nhận con số cụ thể, nhưng cho biết nhiều người đang được điều trị vết bỏng.

Cháy nổ tại quán bar ở thụy sĩ gây nhiều thương vong trong dịp mừng năm mới - Ảnh 2.

Quán bar nằm ở khu nghỉ dưỡng cao cấp của Thụy Sĩ

ẢNH: AP

Crans-Montana, một trong những địa điểm độc đáo của Thụy Sĩ, nổi tiếng với ánh nắng mặt trời quanh năm, nhờ vị trí nằm trên cao nguyên hướng về phía nam trong thung lũng Rhone.

Khu vực này, nằm ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển, có tầm nhìn ngoạn mục ra dãy Alps trải dài từ Matterhorn đến Mont Blanc, một trong những đỉnh núi cao nhất châu Âu.

Du khách bị thu hút bởi vẻ đẹp sang trọng tinh tế của nơi đây, với các cửa hàng mua sắm cao cấp và nhà hàng sang trọng cũng như các đường trượt tuyết rộng lớn và khung cảnh giải trí sau giờ trượt tuyết sôi động.

Với dân số nhỏ khoảng 15.000 người, khu vực này được cho là có một cộng đồng gắn kết chặt chẽ, đồng thời cũng là một địa điểm kín đáo để người nổi tiếng đến trượt tuyết, chơi golf và ăn uống.

