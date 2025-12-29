Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Cháy viện dưỡng lão ở Indonesia, 16 người thiệt mạng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
29/12/2025 12:17 GMT+7

Truyền thông khu vực ngày 29.12 đưa tin về vụ hỏa hoạn tại một viện dưỡng lão ở thành phố Manado (Indonesia), khiến 16 người thiệt mạng.

Theo Tân Hoa xã ngày 29.12, cảnh sát Indonesia đã tiến hành thủ tục nhận dạng cho 16 người thiệt mạng trong vụ cháy ở viện dưỡng lão Werdha Damai tại thành phố Manado, thủ phủ của tỉnh Bắc Sulawesi (Indonesia).

Cảnh sát Indonesia cho biết vụ cháy xảy ra vào khoảng 20 giờ 36 ngày 28.12 theo giờ địa phương. Ngọn lửa được dập tắt sau gần 1 tiếng.

Cháy viện dưỡng lão ở Indonesia, 16 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Một cụ ông được sơ tán trong vụ cháy viện dưỡng lão ở Manado, Indonesia ngày 28.12

ẢNH: REUTERS

Sau khi nhận được tin báo về vụ cháy, cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa khu vực và hỗ trợ công tác cứu hộ. Ngoài 16 nạn nhân tử vong, còn có 3 người khác bị bỏng và 12 người không bị thương. Những người sống sót được đưa đến bệnh viện hỗ trợ.

Ông Alamsyah P. Hasibuan, sĩ quan cảnh sát khu vực, cho biết cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra, bao gồm khám nghiệm hiện trường vụ án và phỏng vấn nhân chứng để xác định trình tự các sự kiện và nguyên nhân sơ bộ của vụ cháy.

Video do Đài Metro TV ghi lại cảnh ngọn lửa bùng cháy dữ dội giữa trời đêm. Trưởng sở cứu hỏa ở Manado Jimmy Rotinsulu cho biết nhiều cụ già mắc kẹt trong viện dưỡng lão khi ngọn lửa bùng phát. Ông nói thi thể nhiều nạn nhân được phát hiện trong phòng của họ, cho thấy khi vụ cháy xảy ra thì những nạn nhân đang nghỉ ngơi. 

