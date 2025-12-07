Cháy hộp đêm làm 23 người chết ở Ấn Độ

Hãng tin PTI dẫn lời các quan chức cho hay có một số du khách nằm trong số những người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn nói trên, bùng phát vào khoảng nửa đêm tại một hộp đêm ở làng Arpora thuộc huyện Bắc Goa.

Xe cứu thương trong vụ hỏa hoạn tại một hộp đêm nổi tiếng ở bang Goa của Ấn Độ Ảnh: ANI

"Hôm nay là một ngày vô cùng đau buồn đối với tất cả chúng ta ở Goa. Một vụ hỏa hoạn lớn tại Arpora đã cướp đi sinh mạng của 23 người", Thủ hiến Sawant viết trên mạng xã hội X.

"Tôi đã đến hiện trường và đã ra lệnh điều tra vụ việc này. Những người bị phát hiện chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nhất theo luật định, bất kỳ hành vi cẩu thả nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm khắc", ông Sawant nhấn mạnh.

Ông Sawant nói với các phóng viên tại hiện trường vụ hỏa hoạn rằng có 3-4 du khách đã thiệt mạng. Ông cho biết thêm có 3 người chết do bỏng, trong khi những người khác chết vì ngạt thở.

Reuters dẫn lời cảnh sát trưởng bang Goa cho hay đám cháy đã được dập tắt và tất cả các thi thể đã được tìm thấy.

Bang Goa, từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha trên bờ biển Ả Rập, thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm với cuộc sống về đêm, bãi biển đầy cát và bầu không khí ven biển dễ chịu.

Có khoảng 5,5 triệu du khách đã đến thăm Goa trong nửa đầu năm nay, trong đó có 271.000 du khách quốc tế, theo Reuters dẫn số liệu của chính phủ Ấn Độ.