Cháy dữ dội tại nhà máy dệt Trung Quốc, 8 người thiệt mạng

Đám cháy bùng phát lúc 15 giờ 12 phút chiều 21.9 tại một tòa nhà 2 tầng trong khu công nghiệp thuộc quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn (Trung Quốc). Lực lượng cứu hỏa khống chế ngọn lửa vào khoảng 15 giờ 45 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 16 giờ 10 phút, theo Reuters.

Khói bốc lên sau vụ hỏa hoạn tại một nhà máy dệt tại Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ngày 21.9.2026 ẢNH: REUTERS

Một video trên mạng xã hội cho thấy những cột khói đen dày đặc bốc lên từ tòa nhà, trong khi một công trình cao hơn gần đó dường như không bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan quản lý khẩn cấp Thuận Đức, nhà máy dệt được xây bằng gạch và bê tông, chuyên giặt vải denim và sản xuất các mặt hàng dệt may khác. Đám cháy thiêu rụi khoảng 200 m2 nhưng không lan sang các khu vực lân cận.

Theo Tân Hoa xã, tổng cộng 63 người được cứu hoặc sơ tán khỏi hiện trường và khu vực xung quanh. Công tác tìm kiếm, cứu hộ sau đó đã kết thúc. Người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện, trong khi nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Thuận Đức, cách Quảng Châu khoảng 20 km, là một trong những trung tâm sản xuất lớn của miền nam Trung Quốc, tập trung nhiều doanh nghiệp tư nhân, liên doanh và công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Trung Quốc hiện là nước xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới.

Hồi tháng 7, một vụ cháy tại nhà máy giày ở tỉnh Phúc Kiến (đông nam Trung Quốc), khiến 28 người thiệt mạng. Trước đó, vào tháng 5, vụ nổ tại một nhà máy pháo hoa ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam (miền trung Trung Quốc), khiến ít nhất 37 người thiệt mạng.

Năm 2024, một vụ cháy tại cơ sở làm lạnh đang xây dựng ở thành phố Tân Dư, tỉnh Giang Tây, khiến 39 người thiệt mạng. Theo AP, gần 20.000 vụ tai nạn lao động xảy ra trên khắp Trung Quốc trong năm 2025, làm 18.261 người thiệt mạng.