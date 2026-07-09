Cháy nhà máy giày Trung Quốc gây thương vong lớn, ông Tập Cận Bình chỉ đạo khẩn

Vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy sản xuất giày ở Tấn Giang, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, miền đông Trung Quốc ngày 9.7. Theo Tân Hoa xã, vụ cháy bắt đầu vào giữa trưa, khiến nhiều người bị mắc kẹt hoặc mất tích.

Hình ảnh từ video được cho là quay vụ cháy tại nhà máy sản xuất giày dép ở Phúc Kiến (Trung Quốc) ngày 9.7 ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã triển khai 183 nhân sự và 35 phương tiện đến hiện trường. Lực lượng cứu hộ chưa thể vào khu vực bị ảnh hưởng để tìm kiếm người gặp nạn do tình hình nguy hiểm. Theo đài CCTV, một số người bị kẹt trên tầng thượng của tòa nhà.

Theo kết quả điều tra sơ bộ, đám cháy bắt đầu từ tầng trệt của nhà máy, một quan chức địa phương nói với CCTV. Các vật liệu sản xuất giày dép được lưu trữ trong tòa nhà rất dễ cháy và có thể khiến ngọn lửa lan nhanh, vị quan chức này cho biết thêm. Do các vật liệu và chất kết dính, mùi tại hiện trường khá nồng, gây kích ứng mắt, CCTV đưa tin.

Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cùng Cơ quan Cứu hỏa và Cứu hộ quốc gia đã điều tổ công tác chung đến hiện trường để hướng dẫn công tác ứng phó và cứu nạn.

Chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận Bình đã đưa ra "chỉ thị quan trọng" sau vụ cháy. Nhà lãnh đạo yêu cầu dốc toàn lực cho chiến dịch tìm kiếm và cứu nạn, xác định nguyên nhân tai nạn và xử lý nghiêm khắc những người chịu trách nhiệm cho vụ việc "gây thiệt hại nhân mạng nặng nề" này.

Thành phố Tấn Giang là một trung tâm sản xuất giày dép và quần áo lớn, thường được gọi là "thủ phủ giày dép" của Trung Quốc. Theo số liệu chính thức, hàng ngàn công ty tại thành phố này đã sản xuất hơn 1,2 tỉ đôi giày vào năm 2024, chiếm 20% sản lượng toàn cầu.

Hình ảnh được cho là ghi lại vụ cháy tại Phúc Kiến ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Vụ cháy xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do đợt mưa lũ đang diễn ra. Tính đến ngày 9.7, lũ lụt do mưa lớn đã làm 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích tại khu tự trị Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc.

Số người thiệt mạng bao gồm những nạn nhân trong vụ vỡ đập hồ chứa nước tại thành phố Nam Ninh.

Ban Chỉ huy phòng chống Lũ lụt và Hạn hán quốc gia ngày 9.7 cũng nâng mức ứng phó khẩn cấp trước nguy cơ lũ và bão do ảnh hưởng từ cơn bão Bavi.

Tính đến chiều nay, tâm bão được xác định ở vùng biển cách Đài Loan khoảng 1.030 km về hướng đông nam.

Theo dự báo khí tượng, cơn bão dự kiến đổ bộ hoặc quét qua bờ biển phía bắc vùng lãnh thổ Đài Loan vào ngày 11.7, sau đó đổ bộ dọc theo bờ biển giữa Phúc Thanh thuộc tỉnh Phúc Kiến và Ôn Lĩnh thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào đêm 11.7.