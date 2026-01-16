Khu ổ chuột cuối cùng giữa lòng Gangnam chìm trong biển lửa

Theo Hãng tin Yonhap, đám cháy xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng 16.1, buộc khoảng 47 cư dân phải sơ tán khẩn cấp. Đến nay chưa ghi nhận thương vong, song lực lượng chức năng Hàn Quốc lo ngại ngọn lửa có nguy cơ lan sang khu rừng trên sườn núi lân cận.

Khói và lửa bốc lên ở làng Guryong, Seoul (Hàn Quốc) ngày 16.1.2026 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YONHAP

Một quan chức tại Trụ sở Cứu hỏa và Phòng chống thảm họa thủ đô Seoul cho biết giới chức trách đã nâng mức cảnh báo cháy lên cấp độ 2, vì lực lượng cứu hỏa lo ngại ngọn lửa có thể lan rộng.

Quan chức này cho hay tổng cộng 85 xe cứu hỏa đã được điều đến hiện trường, nhưng các quan chức không thể điều trực thăng do khói mù và bụi mịn bao phủ thành phố.

Bộ trưởng An toàn Hàn Quốc Yun Ho-jung đã ra lệnh cho các quan chức "huy động toàn bộ nhân lực và thiết bị hiện có để tập trung hoàn toàn vào việc cứu người và dập tắt đám cháy".

Làng Guryong là khu nhà ổ chuột cuối cùng còn sót lại ở Gangnam, nơi tập trung những căn nhà tạm bợ dựng bằng gỗ, ván ép, bìa cứng và bạt, nằm cạnh các khu cao ốc hiện đại. Khu vực này đã nhiều lần xảy ra hỏa hoạn do mật độ dân cư dày đặc, cơ sở hạ tầng yếu kém và vật liệu dễ cháy, trở thành điểm nóng về an toàn đô thị tại Seoul, theo Al Jazeera.

Các vụ hỏa hoạn, cùng với lũ lụt và thời tiết cực đoan, từ lâu đã là mối đe dọa thường trực đối với cộng đồng dân cư nghèo tại đây. Trước đó, năm 2023, một vụ cháy lớn tại Guryong đã thiêu rụi khoảng 60 căn nhà và buộc gần 500 người phải rời bỏ nơi ở, song không có thương vong.

Guryong có diện tích khoảng 2.700 m2, được xem là biểu tượng rõ nét của bất bình đẳng xã hội tại nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, khi tồn tại ngay giữa khu Gangnam hào nhoáng.

Ngôi làng này được hình thành vào thập niên 1980, khi những cư dân nghèo trong vùng buộc phải rời khỏi nhà của họ khi thành phố thực hiện các dự án phát triển, theo Yonhap.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tái phát triển khu vực từ năm 2011, với mục tiêu xây dựng các khu chung cư cao tầng và tái định cư người dân. Tuy nhiên, tiến trình này đến nay vẫn dậm chân tại chỗ do những bất đồng kéo dài liên quan bồi thường đất đai và quyền lợi tái định cư của cư dân địa phương.