Những bức ảnh tỉ phú Jensen Huang và Alice Huang bên nhau qua nhiều năm

Ngày 8.11, tỉ phú công nghệ Jensen Huang, CEO công ty chip Nvidia, thừa nhận đã ngoại tình. Tin tức này lập tức gây chấn động dư luận. Người phụ nữ liên quan được cho là Alice Huang, CEO của Megaspeed. Theo Times, đây là công ty con tách ra từ 7Road Holdings của Trung Quốc. Bê bối ngoại tình của Jensen Huang không đóng lại sau cánh cửa gia đình, nó mở ra nhiều mối lo khác liên quan đến an ninh quốc gia và rủi ro cho cả ngành công nghệ toàn cầu.

Toàn cảnh vụ bê bối ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang

Dưới đây là dòng thời gian về các lần xuất hiện trước công chúng của tỉ phú Jensen Huang và bà Alice Huang.

Tháng 6.2024: Lần gặp đầu công khai trước công chúng

Ảnh chụp ông Huang cùng Alice Huang tại Đài Bắc, công bố ngày 7.6.2024 ẢNH: REUTERS

Không rõ ông Jensen và bà Alice gặp nhau khi nào nhưng lần đầu tiên họ công khai xuất hiện cùng nhau trước công chúng là tại một bữa tiệc sau Computex 2024, tại Đài Loan.

NetThunder, một công ty phần mềm, đã chia sẻ bức ảnh chụp ông Huang và Alice Huang tại một quán bar cùng với các giám đốc điều hành công nghệ khác vào tháng 6.2024. Trong bài viết của mình trên LinkedIn, NetThunder viết: "Các giám đốc điều hành đang nâng ly chúc mừng cho tiềm năng vô tận được mở ra nhờ AI".

Chụp ảnh cùng nhau ở Đài Bắc vào năm 2025

Jensen Huang và Alice Huang chung một khung hình tại nhà hàng nổi tiếng ở Đài Loan vào tháng 5.2025 ẢNH: REUTERS

Một năm sau, công chúng lại bắt gặp Jensen Huang và Alice Huang chung khung hình tại một bữa tối trong khuôn khổ hội nghị ngành ở Đài Bắc vào tháng 5.2025. Sự kiện này diễn ra gần thời điểm Computex 2025, nơi ông Huang đã có bài thuyết trình quan trọng.

Đoạn phim từ một đài truyền hình địa phương của Đài Loan cho thấy cặp đôi này rời khỏi San Liu Shi Fu, một nhà hàng cao cấp chỉ nhận đặt bàn trước, chuyên về ẩm thực Thượng Hải và Quảng Đông.

Truyền thông địa phương đưa tin rằng ông Huang đã đến nhà hàng này nhiều lần.

Alice Huang đi sau Jensen Huang, rời khỏi nhà hàng với những túi mì xào mang đi ẢNH: REUTERS

Đoạn phim từ kênh truyền hình địa phương SETHN News Network cho thấy Jensen Huang rời khỏi nhà hàng với những túi mì xào mang đi. Sau khi ra khỏi nhà hàng, tỉ phú đã tặng lại cho những người hâm mộ đứng chờ bên ngoài. Trong đoạn phim, bà Alice Huang cũng đi cùng CEO Nvidia, đứng chờ trong lúc ông ký tặng cho người hâm mộ.

Hình ảnh bà Alice Huang và ông Jensen Huang tại một nhà hàng ở Đài Loan ẢNH: REUTERS

Alice Huang chia sẻ ảnh chụp chung với Jensen Huang lên WeChat

Cộng đồng mạng cũng bắt gặp bà Alice Huang từng chia sẻ một loạt ảnh chụp cùng Jensen Huang trên WeChat, mạng xã hội của Trung Quốc. Hãng tin EyePress có trụ sở tại Hồng Kông, đối tác nội dung của Reuters, đã có được bức ảnh từ WeChat của Alice Huang.

Một bức ảnh cho thấy hai người đang ngồi trên một tác phẩm điêu khắc có biển hiệu ghi là "Ghế Tình Bạn", do nghệ sĩ John Kennedy sáng tạo.

Bà Alice chia sẻ ảnh chụp chung với ông Jensen Huang trên mạng xã hội ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EYEPRESS/NEWSCOM

Một bức ảnh khác EyePress có được cho thấy Jensen Huang và Alice Huang đang ở cùng nhau đứng trên một bãi cỏ. Không có thông tin chính xác bức ảnh được chụp khi nào.

Cổ phiếu của Nvidia đã giảm hơn 4% sau khi ông Huang thừa nhận ngoại tình. Trước đó, công ty chip giá trị nhất thế giới từng chịu ảnh hưởng nặng sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ.

Ảnh chụp ông Jensen Huang và bà Alice Huang đứng trên bãi cỏ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EYEPRESS/NEWSCOM

Ban giám đốc của Nvidia đã khởi động một cuộc điều tra độc lập về việc liệu CEO của họ có phải là mục tiêu của tình báo nước ngoài hay không. Trong thư gửi nhân viên Nvidia, ông Huang cam kết bảo vệ Nvidia và hỗ trợ an ninh quốc gia của Mỹ.

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