Cổ phiếu Nvidia giảm mạnh giữa thông tin điều tra CEO Jensen Huang

Cổ phiếu Nvidia tiếp tục chịu áp lực trong phiên giao dịch ngày 9.11 tại Mỹ, đóng cửa ở mức 178,67 USD, giảm 4,27% so với phiên trước. Trong phiên, giá có lúc xuống 170,24 USD trước khi phục hồi một phần, cho thấy mức độ biến động lớn của cổ phiếu hãng chip AI.

Đây không phải phiên giảm mạnh đầu tiên của Nvidia trong tháng 11. Trước đó, cổ phiếu công ty đã mất 9,26% trong phiên 5.11. Tính từ mức đỉnh 243,37 USD thiết lập ngày 6.10, giá cổ phiếu Nvidia đã giảm khoảng 26,6%, bất chấp vị thế hàng đầu của hãng trong lĩnh vực chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Cổ phiếu Nvidia giảm 8,8% trong 5 ngày giao dịch, xuống còn 178,67 USD khi đóng cửa phiên 9.11 tại Mỹ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GOOGLE FINANCE

Diễn biến này càng gây chú ý khi thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh trong phiên 9.11, nhưng Nvidia vẫn tiếp tục đi xuống.

Cuộc điều tra liên quan CEO Jensen Huang chưa có kết luận

Một trong những thông tin thu hút sự chú ý của giới đầu tư là cuộc điều tra liên quan đến CEO Jensen Huang. Ngày 8.11, Nvidia cho biết hội đồng quản trị đã mở cuộc điều tra độc lập sau khi xuất hiện thông tin ông Huang là mục tiêu của một nỗ lực tình báo nước ngoài.

Theo Nvidia, công ty hiện chưa có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật doanh nghiệp đã bị xâm phạm. Cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và chưa có kết luận chính thức về những thông tin được đưa ra.

CNN cũng ghi nhận diễn biến trái chiều của cổ phiếu Nvidia so với thị trường Mỹ trong phiên 9.11. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đang xem xét vụ việc. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác nhận hoạt động tình báo nói trên đã gây thiệt hại cho Nvidia.

Bên cạnh vụ việc liên quan CEO, Nvidia còn chịu tác động từ những lo ngại đã xuất hiện trước đó về làn sóng đầu tư vào AI. Nhà đầu tư đang đặt câu hỏi liệu mức chi tiêu khổng lồ cho các trung tâm dữ liệu và hạ tầng AI có thể duy trì trong thời gian dài hay không.

Đối với Nvidia, doanh nghiệp cung cấp chip xử lý cho nhiều hệ thống AI, những lo ngại này có liên quan trực tiếp đến triển vọng nhu cầu sản phẩm.

Nvidia dự kiến công bố báo cáo tài chính tiếp theo vào ngày 17.11. Các số liệu kinh doanh khi đó sẽ cung cấp thêm thông tin về nhu cầu chip AI, giữa lúc cổ phiếu công ty đang trải qua giai đoạn biến động mạnh.